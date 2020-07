Künstlerin Juliane Ebner: Darum sieht sie Stralsund und Rügen heute mit anderen Augen

Stralsund

Nein, ihren völligen Frieden wird Juliane Ebner mit ihrer Geburtsstadt Stralsund wohl nicht mehr machen in ihrem Leben. Es ist ein sehr ambivalentes Verhältnis, das die heute in Berlin und in Altenkirchen auf Rügen arbeitende Künstlerin zu ihrer einstigen Heimat, die sie mit 17 Jahren verließ, pflegt.

Auf eine wohl behütete Kindheit und Jugend im engsten Kreis ihrer Familie, die zu DDR-Zeiten im Kniepertor wohnte, kann Juliane Ebner zwar zurück blicken, aber das gesellschaftliche damalige Umfeld ruft bei ihr bis heute einen gewissen Groll hervor.

Die Familie lebte im Kniepertor

Der Vater, ein anerkannter Architekt in der Hansestadt, hat das denkmalgeschützte Kniepertor für seine Familie als unkonventionellen Lebensmittelpunkt gewählt und allein dieser Ort rückte von den damals vorherrschenden Wohnverhältnissen in der DDR ab. Gemeinsam mit ihrer älteren, 1967 geborenen Schwester Käthe besuchte Juliane Ebner die evangelische Christenlehre und fiel dadurch im sozialistischen Alltag auf.

Mit Argwohn beobachtete das gesellschaftliche Umfeld wohl die ganze Familie und insbesondere die renitente und unangepasste Juliane, der die paramilitärische Ausbildung im Rahmen eines Zivilverteidigungslagers (ZV-Lager) als Jugendliche höchst suspekt war. „Eine Handgranaten-Attrappe zu werfen, ging mir gegen den Strich und ich sträubte mich dagegen“, erinnert sich die heute 50-jährige Mutter von drei Kindern an diese Zeit während des Abiturs an der Erweiterten Oberschule (im ehemaligen Lyzeum und heutigen Hansa-Gymnasium), die sich damals gleich gegenüber ihres Elternhauses befand.

Eine überzeugte Pazifistin

Die ZV-Verantwortlichen haben sie dann auch nicht weiter damit behelligt, weil sie ja so zarte Hände hatte, mit denen sie ja Klavier spielen lernen müsse. Doch als überzeugte Pazifistin ging sie noch einen Schritt weiter und beeinflusste Klassenkameraden, sich zu entpflichten und keine NVA-Offizierslaufbahn einzuschlagen.

„Weltgestöber“ heißt die Ausstellung von Juliane Ebner in der Stralsunder Jakobikirche. Quelle: Christian Rödel

Als 15-jähriges Mädchen wurde sie ohne Beisein der Eltern von der Staatssicherheit verhört. Da wurde es den politisch Verantwortlichen an der damaligen EOS zu viel, und wenig später wurde sie der Schule verwiesen – ohne Abiturabschluss.

Kirchenmusikalisches Seminar in Halberstadt

In Halberstadt besuchte sie anschließend das kirchenmusikalische Seminar und machte ihren Abschluss in Dresden, wo sie mitten in die Wirren der politischen Wende geriet und gegen das System demonstrierte. „Wir haben am Dresdener Hauptbahnhof gestanden, als die Züge ohne Zwischenstopp durchfuhren“, erzählt sie mit funkelnden Augen von der damaligen Aufbruchstimmung, mit der die SED-Oberen im Herbst 1989 aus ihren Ämtern gefegt wurden.

In der Kasnevitzer Kapelle auf Rügen läuft Juliane Ebners Filminstallation „Durchgangslage“. Quelle: Christian Rödel

Für Juliane Ebner begann mit der politischen Wende eine grundsätzliche Neuorientierung und sie nutzte die neuen Möglichkeiten, um sich künstlerisch weiter zu entwickeln und wurde 1996 an der Muthesius-Hochschule in Kiel angenommen. Das war genau ein Jahr nach dem tragischen Tod ihrer Schwester Käthe in Berlin, wo sie auf unglückselige Weise ums Leben kam.

Abschluss an der Muthesius-Hochschule Kiel

Dieser Schicksalsschlag war eine Zäsur für sie, aber Juliane Ebner ging trotz der großen Trauer um ihre ältere Schwester weiter konsequent ihren Weg und schloss das Kunststudium erfolgreich ab. Nach ihrem Abschluss an Muthesius-Hochschule zog Juliane Ebner nach Berlin, um sich hier als Künstlerin zu etablieren, was ihr auch gelang. Mit zahlreichen Preisen für ihre künstlerischen Arbeiten dekoriert hat sie sich zu immer neuen Ufern aufgemacht und sich in diversen Sujets ausprobiert.

„Ich habe Jahrzehnte lang einen großen Bogen um Stralsund gemacht und bin auf meinen Touren nach Altenkirchen auf Rügen stets durchgefahren, aber jetzt sehe ich Stralsund mit anderen Augen und freue mich, wie prächtig sich die Altstadt entwickelt hat“, betont sie ausdrücklich ihre Ehrfurcht vor dem, was hier städtebaulich und aus denkmalpflegerischer Sicht geleistet wurde.

Zwei Ausstellungen in Kirchen

Mit Rügen verbindet sie heute eine geborgene Kindheit, weil sie dort in der Nähe vom Kap Arkona mit ihrer Schwester Käthe viel Zeit verbracht hat. Heute hat sie in Altenkirchen einen Ort gefunden, an dem sie zurückgezogen an ihren Texten und Zeichnungen arbeiten kann.

Zur Zeit laufen zwei Ausstellungen beziehungsweise Filminstallationen von Juliane Ebner in der Region: Die Exposition „Weltgestöber“ in der Stralsunder Kulturkirche St. Jakobi und in der Kasnevitzer Kapelle auf Rügen läuft ihre Filminstallation „Durchgangslage“.

