Stralsund

Küstenkinder müssen schwimmen können. Für diese Maxime hat sich Thomas Nitz, Leiter des Nachbarschaftszentrums (NBZ) Grünhufe, seit 2009 unermüdlich starkgemacht und immer wieder Spenden gesammelt, um Schwimmkurse für jene Kinder zu organisieren, die etwa beim schulischen Schwimmunterricht durchs Raster gefallen sind. Knapp zehn Jahre später zieht Nitz eine erfolgreiche Bilanz. Seither haben nicht nur 200 Kinder das Schwimmen gelernt, sondern auch 20 Muttis fühlen sich jetzt sicherer im Wasser“, sagt Nitz.

OZ-Weihnachtsaktion 2009 war Ausgangspunkt für das Projekt

Rückblick: Vor zehn Jahren gab es das Bildungspaket des Bundes noch gar nicht, das Kindern aus sozial schwachen Familien mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. „Damals haben wir gemeinsam mit der OSTSEE-ZEITUNG, dem Kreisdiakonischen Werk und dem SV Medizin über die OZ-Weihnachtsaktion zu Spenden aufgerufen, die Kinder aus schwierigen Verhältnissen in Bewegung bringen sollten“, sagt Nitz. Und die OZ-Leser hatten diese Idee tatkräftig unterstützt. 22 000 Euro spendeten sie für das Vorhaben. In der Auferstehungskirche, unter deren Dach das Nachbarschaftszentrum arbeitet, wurden Räume kurzerhand in Sporträume umgewandelt, Tanzkurse und Gymnastik angeboten Übungsleiter wurden gewonnen und sportinteressierte Kinder für andere Angebote an Sportvereine überwiesen. Fast 11 000 Euro aus den Spenden wurden als Unterstützung für die Kinder direkt als Mitgliedsbeiträge an die Vereine überwiesen.

Professionelle Partner betreuen die Schwimmkurse

„Und es war noch Geld übrig, um kleinen Nichtschwimmern die Angst vor dem Wasser zu nehmen“, sagt Nitz. Das Projekt „Küstenkinder müssen schwimmen können“ war geboren. Nitz suchte sich versierte Partner, die den Lütten das Schwimmen beibrachten – anfangs war das die DRK-Wasserwacht, heute ist es der Stralsunder Verein sport live mit seiner Kindersportschule. Natürlich waren die Geldmittel aus der OZ-Weihnachtsaktion von 2009 irgendwann aufgebraucht. Doch Thomas Nitz blieb dran, warb neue Spenden für seine Idee ein. Er weiß, wie lebenswichtig das Schwimmenkönnen gerade an der Ostsee ist und verweist auf eine Forsa-Studie, wonach 59 Prozent der Kinder im Alter von zehn Jahren nicht sicher schwimmen können.

Privatleute, Unternehmer und Bundeskanzlerin halfen mit Spenden

Und immer wieder waren und sind Spender von der Wichtigkeit des Projekts so überzeugt, dass sie es mit Geld unterstützen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel trug sich zweimal in die Spenderliste ein. Große Unterstützung erfuhr das Vorhaben im Frühjahr 2018, als die Gäste des „Stralsunder Haerings Hearings“ 6125 Euro für den guten Zweck sammelten und die Spende an die Organisatoren des Schwimmprojekts überwiesen. „Alleine mit dieser Unterstützung haben wir innerhalb eines Jahres 70 Kindern das Schwimmen beibringen können“, sagt Nitz.

Eine Gelegenheit, unkompliziert in Kontakt zu kommen

Was dem Leiter des Nachbarschaftszentrums in diesem Zusammenhang noch wichtig ist: „Von Beginn an hat es sich so ergeben, dass wir stets gemischte Schwimmkurse hatten.“ Deutsche und Aussiedlerkinder, später auch Flüchtlingskinder sprangen gemeinsam ins Wasser, um Schwimmen zu lernen. Auch die Mutter-Kind-Schwimmkurse waren stets für alle Interessenten offen. Für Thomas Nitz ist das vor allem eine Gelegenheit, unkompliziert und ohne Vorurteile miteinander in Kontakt zu kommen, weil alle auf dasselbe Ziel zusteuern.

Der letzte Schwimmkurs ist gerade erfolgreich zu Ende gegangen. „Für den Herbst bereiten wir den nächsten Kurs vor“, sagt Nitz und macht sich erneut auf die Suche nach Spendern.

Hier kann gespendet werden

Wer das Projekt unterstützen möchte, kann hier seine Spende überweisen: Pommersche Volksbank, IBAN: DE45 1309 1054 0001 2208 10, Spendenzweck: KDW – bitte nach KDW den Zweck eintragen. Quittungen werden ab einem Betrag von 5 Euro erstellt.

Jörg Mattern