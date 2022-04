Kultur-Talk zur Stralsunder OB-Wahl im Livestream: Wer punktet beim nächsten Triell?

Stralsund

Der Kampf um das Stralsunder Oberbürgermeisteramt geht an diesem Freitag in der Bühne Blechwerk in die nächste Runde. Ab 18.30 Uhr werden sich die drei Kandidaten zur Zukunft der Kultur in Stralsund und Vorpommern-Rügen positionieren. Wer vor Ort nicht dabei sein kann, hat hier die Möglichkeit, das Wahl-Event per Stream zu verfolgen.

Laut einer OZ-Umfrage liegt Amtsinhaber Alexander Badrow (CDU) derzeit mit 52,3 Prozent vorn, dicht gefolgt von Melanie Rocksien-Riad (parteilos, unterstützt von Grünen und SPD) mit 39,9 Prozent. Den dritten Platz belegt Marc Quintana Schmidt (7,8 Prozent). Mittlerweile haben 940 Teilnehmer abgestimmt – hier können Sie weiter abstimmen. Die Umfrage ist nicht repräsentativ.

Veranstaltung findet unter 2G-plus-Regel statt

Zu der Veranstaltung in der Lindenstraße 142 lädt der Stralsunder Verein für Musikkulturelle Bildung (MuKuBi) in Kooperation mit dem Kulturwerk MV aus Rostock und dem Landesverband für Soziokultur aus Greifswald ein. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung unterliegt der 2G-plus-Regel, damit entfällt im Innenbereich die Maskenpflicht. Die Kapazitäten für die Präsenzveranstaltung liegt bei rund 50 Gästen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Kein Weltmusik-Konzert nach Kultur-Talk

Nach der Talkrunde sollte eigentlich in der Bühne Blechwerk ein Konzert stattfinden. Da die Band erkrankt ist, fällt dieses jedoch aus. Der Veranstalter will einen neuen Termin mit der Weltmusik-Reggae-Band Emersound aus Brasilien und Hamburg finden.

Von kst