Kultur in Stralsund: Was sich die junge Generation wünscht

Die Stralsunder Kulturbranche kämpft noch mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie, da zeichnen sich schon die nächsten Hiobsbotschaften ab, auch verursacht durch Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. Dennoch zeigten sich viele der Kulturschaffenden auf dem Kultur-Talk in der Bühne Blechwerk am Freitag mit den OB-Kandidaten hoffnungsvoll – und brachten sich auch mit starken Meinungen und Forderungen ein, die es jetzt für einen „Aufbruch der Kultur“ in Stralsund braucht. Zwar gibt es in der Hansestadt viel Kultur, doch nicht für jeden ist offenbar auch das richtige Angebot oder der perfekte Ort dabei.

Architekt Andreas Flock: „Macht Leerräume zur Kulturräumen!“

Architekt Andreas Flock hat in der Dänholmstraße eine kreative Heimat gefunden und für das Gelände auch noch viele Ideen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

„Macht Leerräume für die Kultur zugänglich“, fordert unter anderem der Architekt Andreas Flock von der Ideenfabrik Strahlwerk. Er selbst hat in der Dänholmstraße am Strelasund einen Freiraum gefunden – und bewirtschaftet diesen auch mit anderen Kreativen. „Wenn ich bei uns über den Zaun gucke, stehen da aber noch viele Gebäude leer. Vielleicht werden sie irgendwann entwickelt. Aber bis dahin sollten solche Orte für eine Zwischennutzung geöffnet werden.“ Aus seiner Sicht sei ein Problem der Gegenwart: „Es gibt einen riesigen Bedarf an freien Plätzen für Kreative. Auf dem Markt gibt es aber nichts, bzw. nichts Bezahlbares.“ Hier könnte die Stadt als Vermittler auftreten – und helfen. „Dafür könnte es in der Verwaltung auch eine Koordinierungsstelle geben.“ Für Flock ist Kultur nicht nur „Konzert, Malen oder Feiern“, sondern auch Handwerk – oder etwas gemeinsam machen und erschaffen. „Dafür braucht es nicht immer gleich Geld, sondern Freiräume, mit einer positiven Atmosphäre“, so Flock.

Für mehr Clubkultur – und ein Lärmschutzkonzept: Clubbetreiber und Veranstalter Nico Hartmann

Nico Hartmann, Musiker und Eventmanager aus Stralsund und Greifswald. Quelle: privat

Einen Raum sucht auch Nico Hartmann (27). Der Veranstalter und Musiker lebt momentan in Greifswald, ist dort Mitbetreiber des einzigen Innenstadt-Clubs, dem Rosa. „Vor drei Jahren haben ich mich nach einer Location für einen Club in Stralsund umgeschaut“, sagt er. „Auch weil ich mit meiner Familie wieder am Sund leben möchte.“ Doch bis heute hat er in Stralsund nichts gefunden. „Die Ansprüche an eine Live-Spielstätte sind hoch. Allein schon aus Lärmschutzgründen“, sagt er. Berlin sei hier ein Vorreiter, unterstütze die lokale Szene dafür finanziell. „Mir ist bewusst, dass so etwas in Stralsund nicht geht.“ Dennoch brauche die Hansestadt sinnvolle Konzepte für die Zukunft. Vielleicht auch eine Art Lärmschutzstrategie. Eine Großraumdisko im Alten Lokschuppen zählt dazu eher nicht. „In Greifswald leben 12 000 Studenten. Wir sind der einzige Club in der Innenstadt, dennoch haben wir pro Veranstaltung nur rund 200 Gäste. Deshalb schätze ich die Ansiedlung einer großen Disko als unrealistisch ein“, sagt er. Dennoch sieht er Potential bei der Entwicklung der Lokschuppen. Vielleicht als „Soziokulturelles Zentrum“ – wie es im Kultur-Talk öfter zu Sprache kam – mit Club. „Ein Club steht nicht nur für Feiern, sondern auch für Zusammenleben, Workshops, Teilhabe“, sagt er. Ähnlich wie es in Stralsund bereits die Villa Kalkbrennerei macht. Dort will Hartmann 2022 drei Open-Air-Veranstaltungen realisieren. Das erste Event steigt schon am 26. Mai. „Damit sich die Kultur in Stralsund entwickelt, arbeiten wir auch jedes Wochenende, bestreiten davon unseren Lebensunterhalt. Doch es ist nicht leicht“, sagt er. Als studierter Rechtswissenschaftler sieht er zudem enorme Veränderungen auf seine Branche zukommen – die besonders die freie Szene hart treffen wird. „Energie- und Mietkosten steigen, die Gagen der Künstler ziehen an“, sagt er und mahnt. „Es ist ein schwieriger Spagat. Kultur darf bei uns nicht teurer werden. Wenn Tickets mehr als 25 Euro kosten, können sich das Schüler und Studenten nicht mehr leisten.“ Hier müsse die Politik bereit sein, gegenzusteuern.

„Den jungen Leuten fehlen oft die richtigen Ansprechpartner“ – Musiklehrer Sebastian Braun

Sebastian Braun, Musiklehrer und Musiker aus Stralsund. Quelle: Christian Rödel

Der Musiker und Musiklehrer Sebastian Braun (36) hat die Angebote für junge Leute im Blick. „Dafür habe ich meine Schüler gefragt. Ihnen fehlen oft die richtigen Ansprechpartner – und auch Räume, wo sie einfach hingehen – und sich entfalten können.“ Früher hätte es diese Orte in Stralsund gegeben – so kam Braun selbst auf den Geschmack und wurde Musiker. „Als Jugendlicher haben ich viel in den unterschiedlichen Bandkosmen verbracht.“ Auch er wollte die lokale Szene mit einem Bandcontest unterstützen. „Das war vor Corona. In Greifswald war die Bude voll, mit vielen Nachwuchsbands. In Stralsund hatten wir nach langer Suche jedoch keine Band gefunden.“ Daran sei nicht nur die Stadtpolitik schuld, es fehlten aber Player, die die Jugendkultur während seiner Jugend gefördert hätten.

„Junge Menschen brauchen einen Ort, wo sie junge Menschen sein können“, Josefine Knauf

Josefine Knauf (19) aus Stralsund. Quelle: Christian Rödel

Ganz ähnlich sieht dies auch Josefine Knauf (19). Die Stralsunderin, die gerade ihren Bundesfreiwilligendienst im Speicher am Katharinenberg absolviert, hatte im Vorfeld des Kultur-Talks mit jungen Stralsundern im Alter zwischen 13 und 18 Jahren gesprochen. „In der jungen Generation wird viel nach Anschluss gesucht. Doch oft fehlt es an Möglichkeiten. Dabei ist das Bedürfnis zum Mitgestalten groß.“ Auch sie spricht das Fehlen von Freiräumen unabhängig von den etablierten Kulturträgern an, wo junge Leute ihre Ideen umsetzen können. „Kursangebote sind oft nur nachmittags. Aber es geht auch eher um etwas, wo man einfach ein junger Mensch sein kann.“ Außerdem brauche die junge Generation mehr Sichtbarkeit – und Perspektive.

„Erst der Bürgergarten, dann die Disko“, Tobias Ewert, Schülersprecher

„Wir müssen erst die bestehenden Sachen auf Vordermann bringen, bevor wir eine Disko bauen“, sagt Tobias Ewert, vom Kreisschülerrat Vorpommern-Rügen. Der junge Mann brachte dafür auch gleich ein konkretes Beispiel hervor: „Beim Bürgergarten läuft es nicht gut. Dabei ist dieser für total viele Kinder ein wichtiger Treffpunkt.“ Ewert würde sich wünschen, dass die Bürgerschaft den Bürgergarten mehr unterstützen – und mehr Wertschätzung entgegen bringen würde. Deshalb sagt er: „Erst der Bürgergarten, dann die Disko.“

Von Kay Steinke