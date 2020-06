Das Crossover-Kulturformat „Bank(d)ruecken“ lädt zu einem Vortrag in die Kulturkirche St. Jakobi in Stralsund ein. Die Hansestädter kennen Marquez als langjähriges Mitglied des Gestaltungsbeirates.

Kulturformat „Bank(d)ruecken“: Vortrag mit Architekt José Marquez in Stralsund

Veranstaltung - Kulturformat „Bank(d)ruecken“: Vortrag mit Architekt José Marquez in Stralsund

Veranstaltung - Kulturformat „Bank(d)ruecken“: Vortrag mit Architekt José Marquez in Stralsund