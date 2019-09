Stralsund

Danish Design steht international für schlichte, schnörkellose Gestaltungskunst, aber mit außergewöhnlicher alternativer Rockmusik verbinden wohl die wenigsten das dänische Königreich. Doch aufgehorcht: Die dänische Band „Bite the Bullet“ stellte am Samstagabend in der Werkstatt auf der Hafeninsel in Stralsun...