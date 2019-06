Putbus

Eine Finissage setzt am 9. Juni den Schlusspunkt der Ausstellung „Grosze Geschwister“ in der Galerie des Landkreises in der Orangerie zu Putbus. Die Kulturstiftung Rügen lädt Interessenten dazu von 16 Uhr an ein. Und zwar zu Rundgängen mit den ausstellenden Künstlern Jorinde Gustavs und Walter G. Goes sowie erhellenden Gesprächen mit dem Duo oder untereinander.

Nach der Schau ist vor der nächsten Schau. So setzt die Kulturstiftung Rügen bereits in der nächsten Woche den Reigen der Ausstellungen in der Orangerie fort. Angelica Russ und Inga Carriere zeigen zeigen dann Objekte und Bilder zum Thema „Leichtigkeit“. „Wir freuen uns auf sommerlich-luftige Interpretationen des nicht immer nur leichten Lebens“, blickt Reinhard Litty vom Vorstand der Kulturstiftung voraus. Die Ausstellung wird am Sonnabend, dem 15. Juni, um 17 Uhr eröffnet.

Chris Herold