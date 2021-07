Richtenberg

Beim Kulturtreff in Richtenberg geht es jetzt Schlag auf Schlag. Der Verein möchte den Sommer nutzen und möglichst viele Veranstaltungen anbieten.

So ist am Freitag wieder die Freilichtbühne geöffnet. Gezeigt wird der Film „A Star Is Born“, Einlass ist 20 Uhr, der Film startet nach Einbruch der Dunkelheit. Auf Getränke, Bratwurst, Popkorn und andere Knabbereien muss dabei niemand verzichten.

Nächsten Freitag wieder Kino

Und der Film „Mama gegen Papa“ läutet dann am 6. August ein richtiges Kulturwochenende ein. Freitag ist also Treff im Freilichtkino. Am Sonnabend wirbeln die Vereinsmitglieder dann fleißig, um für Sonntag alles vorzubereiten. Denn da startet von 10 bis 16 Uhr auf der Wiese am Hof-Café in Richtenberg ein großer Flohmarkt, auf dem alles Mögliche angeboten wird.

Um 18 Uhr ist dann Einlass für eine Veranstaltung, auf die sich alle sehr freuen: Die „Pfeffermühle“ kommt, diesmal mit dem Programm „5% Würde“. Start ist 19 Uhr, der Kartenverkauf läuft bereits, und zwar im Hof-Café Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

„Wir freuen uns, die ,Pfeffermühle’ wieder für uns gewinnen zu können, kommt sie doch bei unseren Gästen immer sehr gut an“, sagt Christine Rudolph vom Richtenberger Kulturtreff und schiebt hinterher: „Natürlich werden auch am Tag während des Flohmarktes Kaffee und Kuchen, Bratwurst und Getränke angeboten, abends gibt es Getränke und Bratwurst.“

Da haben sich die Kulturtreff-Leute ganz schön was vorgenommen. „Wir sind hart gefordert, ja, aber wir möchten den Sommer mit den geringen Corona-Zahlen noch nutzen, so lange es möglich ist und wir die Veranstaltungen draußen machen können.“

„Pfeffermühle“ nimmt Hürden der Political Correctness

Im neuen Kabarettprogramm der „Pfeffermühle“ geht es um die Wahlen. „Es wird gewählt in Deutschland. Wahlweise ein Parlament, ein Senat, ein Bürgermeister, ein Elternbeirat oder ein stellvertretender Gartenvorstand. Dabei darf man sich nicht verwählen, sonst hat man keinen Anschluss...“, heißt es in der Ankündigung. Vier Mitglieder der Leipziger Pfeffermühle versuchen, mit Würde, die Hürden der Political Correctness zu umgehen, und geben mit Zweitstimme erste Prognosen, letzte Umfragewerte und vorläufige Sitzverteilung zum Besten. Es spielen: Elisabeth Sonntag, Rebekka Köbernick und nicht nur am Schlagzeug Steffen Reichelt sowie Marcus Ludwig, der auch am Flügel sitzt.

Bei schlechtem Wetter findet das Kabarett im Richtenberger Kulturhaus statt. Wer also Lust hat, nach der langen Durststrecke mal wieder die Lachmuskeln zu strapazieren, kann sich auf jeden Fall im Hof-Café, Am Markt 11, eine Karte für die „Pfeffermühle“ besorgen.

Von Ines Sommer