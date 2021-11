Niepars/Kummerow

Kaum zu glauben: Weil ein aufmerksamer Nachbar schnell reagierte, konnte ein Traktor-Dieb auf frischer Tat geschnappt werden.

Was war in Kummerow, seit der Fusion ein Ortsteil der Gemeinde Niepars, am Dienstagabend passiert? Ein Anwohner bemerkte, wie ein Traktor bei Dunkelheit ohne Licht vorbeifuhr. Der Mann folgte mit dem Auto dem Trecker, da er wusste, dass der Besitzer derzeit nicht zu Hause war. Der liegt nämlich im Krankenhaus. Die ganze Sache kam dem Nachbarn komisch vor – und er nahm mutig die Verfolgung auf.

Die Diebe fuhren in ein Waldstück und liefen zunächst weg. Der Zeuge holte die Polizei. Als die Beamten aus dem Polizeirevier Barth beim Traktor eintrafen, waren die mutmaßlichen Täter zurückgekommen.

Diebe wollten in den Wald flüchten

Als sie wiederum flüchteten, wurde mittels Spürhund und Hubschrauber gesucht. So konnte ein 51-jähriger Tatverdächtiger im Wald nahe Kummerow Heide gefunden und festgenommen werden. Der zweite Dieb blieb verschwunden.

„Inzwischen haben die Kollegen in Barth einen zweiten Taverdächtigen ermittelt. Es handelt sich um einen 16-Jährigen, der dabei gewesen sein könnte“, sagt eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf OZ-Anfrage. Fakt ist: Gegen die Männer wird nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

„Unser Fernsehbild flackerte die ganze Zeit am Dienstagabend als der Polizei-Hubschrauber mit Wärmebild-Kamera ständig über unseren Ort herum flog – das gefiel unserer Sattelitenschüssel gar nicht, weil die Empfangssignale offenbar gestört wurden“, sagt Ingita Timm aus Kummerow Heide, die hier mit ihrem Mann und Schäferhund Asta lebt. Die Familie dachte zuerst, dass es vielleicht – wie so oft – einen schweren Unfall gegeben haben könnte auf der nahegelegenen Bundestraße. Denn auch ein Hubschrauber war zu hören und kreiste über den Dörfern.

Hubschrauber kreiste über Kummerow

Der beliebte DDR-Traktor RS 09 in Kummerow. Der Diebstahl konnte verhindert werden. Quelle: Christian Roedel

Doch der Hubschrauber suchte nach den Flüchtigen. Offensichtlich wussten sie, dass der Mann, der so eine Art Autohof im nördlichen, abgelegenen Teil des Dorfes, also auf der anderen Seite der B 105 hat, nicht zu Hause ist. Die Diebe hatten es auf einen speziellen Traktor abgesehen. Nämlich einen RS 09, ein ganz altes DDR-Fabrikat. Es wurde von 1955 bis 1974 im VEB Traktorenwerk Schönebeck gebaut und war nicht nur in der DDR, sondern im gesamten Osten ein beliebtes Fahrzeug. Es wurde liebevoll „Maulwurf“ oder Mulli genannt.

Was wollten die Unbekannten mit dem Oldtimer? Sollte das Sammlerstück verscherbelt werden? „Dazu haben wir noch keine Aussagen, denn die Ermittlungen laufen noch“, heißt es von der Polizei. Der Kummerower Besitzer des Raritäten-Stücks kann sich, wenn er aus dem Krankenhaus kommt, auf jeden Fall freuen, dass er so einen aufmerksamen Nachbarn hat. Denn im eigentlichen Dorf Kummerow auf der anderen Seite der B 105 hatte keiner was mitbekommen von der Verfolgungsjagd mit Traktor.

Auf diesem Gehöft im abgelegenen Teil von Kummerow, nördlich der B 105, stand der Traktor RS 09, ein Liebhaberstück. Quelle: Christian Rödel

Von Ines Sommer und Christian Rödel