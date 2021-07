Kundenservice in Stralsund: So stellt Carawan-Center Dahnke sein IT-System um 

Stralsund

Gerade erst hat das Stralsunder Familienunternehmen Caravan-Center Dahnke sein 30. Firmenjubiläum gefeiert, und in diesen drei Jahrzehnten hat sich die einheimische Firma in jeglicher Hinsicht ständig weiter entwickeln oder besser auch müssen. Der technische Wandel macht vor keinem Unternehmen Halt und stellt die Inhaber stets vor neue Herausforderungen.

Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD) überreichte Helmut Dahnke, Seniorchef und Geschäftsführer des Caravan-Centers Dahnke, am Freitagnachmittag einen Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 38 000 Euro für Digitalisierungsvorhaben in seinem Unternehmen. Die Fördermittel kommen aus dem Landesprogramm zur Förderung digitaler Transformation, kurz Digitrans.

Digitrans-Förderung aus Schwerin

Das Unternehmen, das Wohnmobile verkauft, verleiht und repariert, arbeitet zurzeit in diesen verschiedenen Bereichen mit unterschiedlichen Programmen, die nicht miteinander kompatibel sind. Außerdem werden Daten zum Teil noch per Hand erfasst, was viel Zeit kostet und ungewollte Fehler verursachen kann. Die Unternehmensbereiche sollen mit Hilfe der „Digitrans“-Förderung komplett und ineinander übergreifend digitalisiert werden. Die Gesamtkosten betragen rund 80 000 Euro.

Die etwa 40 Mitarbeiter des Unternehmens werden zukünftig mit Ipads direkt die Kundenwünsche aufnehmen können, was viel Zeit erspart, weil die Daten direkt für jeden Kunden elektronisch hinterlegt werden. Der Einkauf, das Personalmanagement und weitere wichtige Betriebsabläufe werden über eine spezielle Software erfasst und vom firmeneigenen IT-System zentral verwaltet.

Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten und entweder einem Jahresumsatz von bis zu 50 Millionen Euro oder einer Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Millionen Euro können Fördermittel von bis zu 10 000 Euro, in Ausnahmen bis zu 50 000 Euro beantragen. Unterstützung in Form nicht rückzahlbarer Zuschüsse gibt es für den Aufbau neuer digitaler Geschäftsmodelle oder die Umstellung von analogen auf digitale Prozesse. Außerdem sind Investitionen in die IT-Sicherheit und den Datenschutz zur Erhöhung des Digitalisierungsgrads förderbar.

Insgesamt sind beim Landesförderinstitut in den letzten zwei Jahren 542 Anträge auf Förderung nach der Digitrans-Richtlinie mit einem Fördervolumen von etwa 8,2 Millionen Euro eingereicht worden.

Von Christian Rödel