Kunst in Stralsund: Goldschmiede öffnet Galerie trotz Corona-Krise 

Wenn in den letzten Wochen – neben vielem anderen – etwas ganz besonders in den Hintergrund gerückt ist, dann dürften es wohl Kunst und Kultur sein. Konzerte, Schauspiel- oder Opernaufführungen, Ausstellungen – das alles hat es nicht mehr gegeben, jedenfalls nicht live zum Anfassen an den sonst bekannten Orten.

Zwar sind Theater und Konzerthallen immer noch geschlossen, dennoch gibt es für die Kunst- und Kulturszene langsam wieder erste Lichtblicke – etwa in der Galerie im Wintergarten der Goldschmiede Claus Stabenow in der Stralsunder Altstadt.

Zahlreiche Ausstellungen seit 2002

Seit dem Jahr 2002 gibt es hier in der Badenstraße 1 regelmäßig wechselnde Ausstellungen bildender Künstler. Malereien, Zeichnungen, Grafiken und Fotografien werden ebenso den Kunstliebhabern präsentiert, wie Skulpturen, Keramik oder Schmuck. Organisiert werden die mehrwöchigen Ausstellungen mit viel Hingabe von Angelika Stabenow.

Im Oktober/November legt sie jeweils das neue Jahresprogramm fest. Es gibt sogar eine Warteliste, auf der sich so viele Künstler finden, dass sie die Ausstellungen für zwei Jahre füllen könnten. Das spricht für die Akzeptanz der Galerie. Die gibt es auch auf Seiten der Besucher, denn immerhin wohnen jeder Vernissage zwischen 60 und 80 Gäste bei.

Aktuelle Schau konnte bisher kaum besucht werden

Die aktuelle Ausstellung wurde am 5. März eröffnet und sollte bis zum 30. April gezeigt werden. Die meiste Zeit konnte sie also gar nicht von Interessenten besucht werden, weil das Geschäft wegen der Corona-Pandemie schließen musste.

„Die Künstler bereiten sich ja so lange auf eine Ausstellung vor. Für viele ist das auch noch einmal ein Anreiz für eine Schaffensphase. Insofern ist es doch sehr schade, wenn das so untergeht“, weiß Angelika Stabenow. Deshalb hat sie den beiden Künstlerinnen, die derzeit ihre Werke zeigen, angeboten, die Ausstellung bis zum 21. Mai zu verlängern. Das haben Grit und Franziska Thode – Mutter und Tochter – gerne angenommen.

Stillleben und florale Motive von Grit Thode

Malerei und Fotografie zeigen die beiden im Wintergarten und im beeindruckenden mittelalterlichen Kellergewölbe des Hauses. Die gebürtige Stralsunderin Grit Thode, betätigte sich bereits in ihrer Schulzeit künstlerisch. Von 1996 an bis heute vertiefte sie ihre Fähigkeiten an der Jugendkunstschule unter der Leitung des Pütter Künstlers Rainer Herold.

„Hiddenseer Windsäcke“ heißen diese Bilder von Grit Thode. Quelle: Elke Rüster

Sie zeigt in der Galerie im Wintergarten etliche Stillleben, setzt bei floralen Motiven herrliche Blumensträuße in Szene und widmet sich in ihren Bildern maritimen Themen. Tochter Franziska, 1986 ebenfalls in Stralsund geboren, hat sich der Fotografie verschrieben.

„Zwei oder mehr Gespräche unter Freunden“

Im Jahr 2016 machte sie in Hamburg ihren Bachelor of Arts, zwei Jahre später den Master of Education. Ihre Fotografien haben Tiefe. Schon die Titel – etwa „Du machst mich flüssig. Dein Licht“ oder „Zwei oder mehr Gespräche unter Freunden“ – verraten, dass es um mehr geht.

„Du machst mich flüssig. Dein Licht“ heißt diese Fotografie von Franziska Thode. Quelle: Elke Rüster

Maritime Moderne von Rainer Weber-Osthaus

Am 28. Mai soll – entsprechend dann geltender Schutzmaßnahmen – die nächste Ausstellung „Bilder aus dem Norden“ von Rainer Weber-Osthaus eröffnet werden. Der vor vier Jahren aus Leipzig in die Hansestadt gezogene Künstler ist begeistert vom Engagement der Familie Stabenow und fasziniert vom interessanten Kunstleben in Stralsund. „Mein moderner Blick auf eine maritime Moderne“ macht er zum Gegenstand vieler seiner Werke.

Von Elke Rüster