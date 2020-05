Kupferkabel aus ehemaligem Schwesternwohnheim in Stralsund gestohlen

Stralsund

Buntmetall-Diebe sind in das ehemalige Schwesternwohnheim in Stralsund eingedrungen. Aus dem Gebäude entwendeten sie Kupfermaterial. Der Diebstahl wurde Beamten des Polizeihauptrevieres Stralsund am Mittwoch angezeigt.

Täter drangen gewaltsam ins Haus ein

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter im Zeitraum vom 30. April bis zum 6. Mai gewaltsam Zutritt zu dem leerstehenden Gebäude im Caspar-David-Friedrich-Weg, das einst als Schwesternwohnheim genutzt wurde. Aus dem mehrstöckigen Haus wurden mehrere Kupferkabel und -rohre im Wert von mehreren 100 Euro entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zum Diebstahl, möglichen Tatverdächtigen oder dem Verbleib des Kupfermaterials nehmen die Polizei in Stralsund (Tel.03831/28900), jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.Lesen Sie auch: Brandanschlag auf Stralsunder Polizeiautos: Angeklagter schweigt vor Gericht

Von Udo Burwitz