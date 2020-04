Kuschel-WG im Stralsunder Zoo

Stralsund

Mit einem kleinen triumphierenden Lächeln präsentiert Tierpflegerlehrling Christin Kuchler ihren neuesten Fotoschnappschuss vom letzten Futterrundgang. Da haben es sich im Nordamerikagehege mehrere Bewohner in einer Schlafbox gemütlich eingerichtet. Waschbär und Stinktiere lassen es sich gemeinsam in der für Besucher einsehbaren Schlafbox gut gehen.

Gleich neben der Bärenanlage des Zoos befindet sich das Gemeinschaftsgehege dieser bekannten Vertreter der nordamerikanischen Tierwelt. Da beide Arten ähnliche Ansprüche an die Haltungsbedingungen stellen, sich sonst jedoch aus dem Wege gehen, werden hier beide Arten seit Jahren erfolgreich in einer Wohngemeinschaft gehalten.

Die Mitarbeiter im Zoo haben die besucherarme Zeit genutzt, das Nordamerikagehege neu zu gestalten. So haben sie die zur Anlage gehörende Wasserstelle verschönert, und es wurden neue Klettermöglichkeiten installiert. Jetzt ist alles so gestaltet, dass auch den Skunks der Zugang zu der beliebten Schlafhöhle des Waschbären möglich ist. Sie scheint so interessant zu sein, dass die sonst eher bodenorientierten Marderverwandten die kleine Klettertour in Kauf nehmen, um in trauter Zweisamkeit mit dem Waschbären die am Gehege vorbei flanierenden Zoogäste beobachten zu können.

„Die Nähe der beiden Arten zeigt wohl, dass wir in diesem Jahr bei den ‚Stinkern‘ nicht mit Nachwuchs rechnen können,“ bedauert Christin Kuchler, „denn dann würden die Weibchen sich eher eine einsame ruhige Ecke unter der Erde suchen.“

