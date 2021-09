Wittenhagen

Es ist keine neue Bushaltestelle geworden, sondern eine E-Tanksäule gleich neben der Kirche in Abtshagen: Am Freitagnachmittag nahmen Christian Pegel (Energieminister MV, SPD), Frederic Beeskow (Bürgermeister) und Carlo Schmidt (Geschäftsführer WIND-projekt) die öffentliche Ladesäule für Elektrofahrzeuge an der B194 in Betrieb. Anwohner und Durchreisende können hier ab sofort ihre Fahrzeuge mit nachhaltig erzeugtem Strom betanken. Nachgerüstet werden soll die Möglichkeit, auch E-Bikes zu laden.

Christian Pegel betonte die Relevanz dieses Infrastrukturausbaus: „Mehr Elektromobilität – das ist ein wichtiger Beitrag, den wir für den Klimaschutz leisten können und müssen. Ich freue mich über jede neue Ladestation im Land, aber ganz besonders über die im ländlichen Raum.“

Die 22 kW AC-Ladestation wurde durch die WIND-projekt Gruppe initiiert und mit einer anteiligen Förderung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur realisiert. Mit der Unterstützung regionaler Unternehmen ist der Ladepunkt ein Blickfang geworden – genau an der Stelle, wo es noch im vorigen Jahrhundert schon einmal eine Tankstelle gab und zum Anschauen ausgestattet mit einer restaurierten Ladesäule des VEB MINOL.

