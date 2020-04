Läden öffnen: Stralsunder Innenstadt erwacht wieder zum Leben

Stralsund

Mit der andauernden Sonntagsruhe ist es wieder vorbei: Seit Montag kehrt mit der Öffnung zahlreicher Läden das Leben zurück in die Stralsunder Innenstadt. Zwar wird in Sachen Coronavirus keine Entwarnung gegeben, doch eine Lockerung der Schutzmaßnahmen ist von vielen Händlern und Kunden sehnlichst erwartet worden.

„Ich war heute Morgen richtig euphorisch, weil ich endlich wieder zur Arbeit gehen konnte“, erzählt Anke Trebes, Filialleiterin von Hammer Schuh in der Ossenreyerstraße. In den vergangenen knapp fünf Wochen standen „Haus, Hof und Garten“ auf der Tagesordnung – und ein Blick auf die Nachrichtenlage, wann denn wieder geöffnet werden könnte.

Anke Trebes freut sich, dass es nun wieder losgeht. Quelle: Kai Lachmann

Überschaubarer Andrang an Tag eins

Der Andrang der Kunden sei am Tag eins nach der Corona-Pause noch überschaubar. „Ich hätte mit mehr gerechnet. Vor allem die Urlauber fehlen. Aber es füllt sich langsam etwas mehr“, hat Trebes beobachtet. Und tatsächlich: So als erwache die Fußgängerzone aus einem tiefen Schlaf ist am Vormittag noch recht wenig Bewegung, im Laufe des Tages wird es merklich mehr.

„Wir wollten endlich wieder bummeln“, sagt die Stralsunderin Angrit Schmidt, die mit Holger Schiedewitz, Kaffee in der Hand und von der Frühlingssonne geküsst durch die Straße schlendert. „Ich merke, dass die Leute heute mehr lächeln“ so ihr Eindruck. Ihr Begleiter fügt an: „Wir haben vermisst, dass in der Innenstadt etwas los ist.“

Endlich wieder bummeln: Holger Schiedewitz und Angrit Schmidt haben es vermisst, durch die Innenstadt zu schlendern. Quelle: Kai Lachmann

Kommt die Lockerung zu früh?

Den ersten Tag genutzt hat auch Cindy Demmin. „Meine Kleine hat eine neue Zimmereinrichtung bekommen. Und da brauchten wir unbedingt Deko!“ Die Lockerung der Maßnahmen kommt ihrer Ansicht nach aber etwas zu früh.

Kunden müssen sich nun auch in den wieder geöffneten Geschäften an die mittlerweile gängigen Veränderungen gewöhnen: Plexiglas-Scheiben an den Kassen, Markierungen auf dem Fußboden und wenn es zu voll ist, dann muss eben draußen gewartet werden. Neu ist, dass Kunden Mitarbeitern begegnen können, die Gesichtsmasken tragen. Diese Maßnahme hat die Landesregierung dringend empfohlen.

„We love to see you again“

Wie sollte es anders sein – im Bekleidungsgeschäft Jesske sieht der Mundschutz der Angestellten modisch und farbenfroh aus. „Die Dinger sind selbst genäht. Wir beschaffen gerade welche, um sie demnächst anbieten zu können“, sagt Filialleiter Robert Jesske. Da nur Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche öffnen dürfen, hat er kurzerhand die Rolltreppe in den ersten Stock abgesperrt. „Wer Herrenmode möchte, dem stellen wir eine Auswahl zusammen und bringen sie dann runter“, erklärt er das Vorgehen.

Ein Schuhgeschäft in der Innenstadt informiert, wie viele Kunden gleichzeitig im Laden sein dürfen. Quelle: Kai Lachmann

Die großen Geschäfte der Mitbewerber von H&M und C&A waren am Montag noch geschlossen. Peek und Cloppenburg informierte auf einem Schild hinterm Eingang, ab 21. April die Türen wieder zu öffnen. Apropos Schilder: Davon waren in den Geschäften reichlich zu sehen – entweder mit Botschaften wie „We love to see you again“ (Wir freuen uns, euch wiederzusehen) oder mit der Info., wie viele Kunden gleichzeitig ins Geschäft dürfen, denn pro zehn Quadratmeter Fläche ist nur ein Kunde erlaubt.

Ende der Durststrecke

Seit dem 18. März hatte auch die „Spielzeugschachtel“ in der Heilgeiststraße geschlossen. Zwar bot der Laden noch einen Bestell- und Abholservice an. „Aber das Ostergeschäft ist leider vorbei“, sagt Verkäuferin Antje Krabe, die nun mit Mundschutz und Gummihandschuhen hinterm Verkaufstresen steht. „Das ist anstrengend, aber man gewöhnt sich an alles.“ Der erste Tag der Öffnung lief gut, schätzt sie ein.

Die Fotografen Peter Thomä und Heike Krawutschke hoffen, dass sich die Lage bald wieder normalisiert. Quelle: Kai Lachmann

Peter Thomä

Heike Krawutschke

Thomä

Keine Infizierten in Stralsund und auf Rügen In Vorpommern-Rügen waren bis Montag um 8 Uhr nachweislich 13 Personen am Coronavirus erkrankt. Alle 13 leben im ehemaligen Gebiet des Landkreises Nordvorpommern. Das heißt, in Stralsund und auf Rügen gibt es aktuell keine bestätigten Fälle, wie das Gesundheitsamt des Landkreises mitteilt. Insgesamt zählt Vorpommern-Rügen seit dem 3. März 76 Infizierte, wovon 61 Personen wieder genesen und zwei verstorben sind. Auch MV-weit ist der Anstieg der Zahlen seit Tagen vergleichsweise verhalten. Von einer Entwarnung kann aber dennoch nicht ausgegangen werden.

Und auch die Fotografenundhoffen, dass die mehrwöchige Durststrecke nun endgültig zu Ende geht. „Als Fotografen durften wir unserem Handwerk weiter nachgehen“, blicktzurück. „Aber was wir sonst an Kunden in einer Stunde hatten, kam in einer Woche.“ Nun solle es – hoffentlich – langsam wieder anders herum werden. Und als der Reporter den Landen verlässt, kommt gerade eine Kundin herein. Die dritte an diesem Vormittag. Immerhin.

Von Kai Lachmann