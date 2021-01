Stralsund

Bis zum 10. Januar sollte der aktuelle Lockdown dauern. Am 11. hätten alle Geschäfte wieder öffnen können. Doch vor wenigen Tagen einigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Ministerpräsidenten darauf, die Maßnahme bis Ende des Monats fortzuführen. Zahlreiche Händler wollen das nicht hinnehmen und am Montag ihren Laden trotzdem öffnen. Ob sich auch Stralsunder an der Aktion „Wir machen auf“ beteiligen, ist nicht bekannt. In den Schaufenstern der Innenstadt finden sich bisher keine Ankündigungen.

Auf Initiative eines Kosmetikstudio-Besitzers aus Nordrhein-Westfalen wurde zu dem Vorhaben eine Gruppe im Kommunikationsdienst Telegram gegründet, der innerhalb kurzer Zeit rund 60 000 Personen beitraten. Auf Twitter führte #wirmachenauf zwischenzeitlich die Trendliste an. Auf der zur Aktion gehörenden Internetseite coronapedia.de wird eine Liste mit Läden geführt, die sich an der Aktion beteiligen wollen. Sie wird allerdings erst am Montag um 8 Uhr veröffentlicht.

Innenstädte sehen bald aus wie „Schweizer Käse“

Über das Vorhaben wird viel und kontrovers diskutiert. Auch in Stralsund gehen die Meinungen dazu weit auseinander. Modehändlerin Birgitt Jesske, die mit ihrem Mann Läden in den Fußgängerzonen in Stralsund und Greifswald betreibt, kritisiert das Vorhaben scharf. Nicht nur, weil keineswegs gewiss sei, dass auch Kunden kommen. „Falls sich dann jemand ansteckt, wer trägt die Verantwortung?“, fragt Jesske.

Anstatt zu öffnen, appelliert sie an die Regierung, die Geschäfte „gleichberechtigt mit der Gastronomie“ zu behandeln. Cafés, Restaurants und Co. bekommen 75 Prozent des Nettoumsatzes aus dem Vergleichszeitraum des Vorjahres vom Staat. „Die Politik muss ganz schnell handeln, sonst sehen unsere Innenstädte bald aus wie ein Schweizer Käse.“ Jesske hofft in dem Punkt auch auf „Unterstützung der Stadtväter“.

Bis zu 25 000 Euro Bußgeld Kontrollen der Gewerbe im Zusammenhang mit der Corona-Landesverordnung würden in Stralsund ständig stattfinden, sagt Rathaussprecher Peter Koslik. Hinweisen werde nachgegangen. Bewusste Verstöße gegen die Landesverordnung stellten eine Ordnungswidrigkeit dar, für die Bußgelder bis zu 25 000 Euro fällig werden. „Ferner steht die gewerberechtliche Zuverlässigkeit infrage“, gibt Koslik zu bedenken. Im schlimmsten Fall könne die Gewerbeuntersagung erfolgen. Die Stadt habe bisher keine Hinweise darauf, dass Händler ihren Laden unerlaubt am oder ab Montag öffnen wollen. Zudem verweist er auf die Initiative „ Stralsund liefert“. Auf der Internetseite stralsund.de/corona/lieferangebote unterbreiten zahlreiche Händler und Gastronomen entsprechende Angebote.

„Der Januar wird ein harter Monat“

Anita Schmidt, Inhaberin der „Näh- und Stickstube“ in Knieper West sieht die Aktion ebenfalls kritisch. „So schwierig die Lage für Handel und kleine Firmen derzeit auch ist, man sollte sich in Zeiten steigender Infektionszahlen an die aufgestellten Regeln halten und nichts mit Gewalt erzwingen wollen. Das bringt nur Ärger."

Ihre Nähstube ist wegen des Lockdowns geschlossen. „Ich habe noch Änderungsaufträge aus dem letzten Jahr abgearbeitet und diese durchs Fenster an die Kunden ausgereicht“, erzählt Schmidt. Ab Anfang nächster Woche ist auch damit Schluss. „Der Januar wird dann ein harter Monat für mich werden, denn die Fixkosten laufen ja weiter.“

Viele haben „vollstes Verständnis“

Auf der Facebook-Seite der Stralsunder OZ entwickelte sich eine umfängliche Diskussion mit mehr als 130 Kommentaren. Die meisten äußerten „vollstes Verständnis“ für die Aktion, etwa Nutzerin Jennifer Höber: „Die Händler müssen auch ihre Familien ernähren. Und die monatlichen Kosten müssen auch gedeckt werden.“ Katrin Napieralla schreibt: „Obwohl alles geschlossen war, sind die Zahlen gestiegen. Wenn die Hygienerichtlinien eingehalten werden – warum nicht?“ Robert Pützschlers Meinung: „Ich würde dort auch kaufen. Kann ja nicht tödlicher sein als bei Netto, Aldi oder Lidl.“ Jens Henning hält dagegen: „Wenn durch solche Aktionen der Lockdown noch länger geht, haben ja alle richtig was gekonnt und wir können noch später öffnen!“

Wie sieht man das Thema im größten Einkaufszentrum der Stadt? Harald Rottes, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Citti Handelsgesellschaft, die den Strelapark betreibt, hat eine klare Meinung. „Es gibt die Verordnung. Sie dient dem Schutz der Menschen vor Infektionen. Wir tragen das zu 100 Prozent mit.“ Im Shopping-Center würden nur die Geschäfte aufschließen, die laut Landesverordnung geöffnet haben dürfen – also Lebensmittler, Drogerie, Apotheke oder Bäcker, hinzu kommen Arztpraxen. Sollten Händler dort unerlaubt ihre Läden öffnen, werde das „nicht toleriert“, so Rottes.

„Der erwirtschaftete Umsatz würde niemanden vor dem Ruin bewahren“

Im Stralsunder Mittelstandsverein gibt es unterschiedliche Haltungen zur Lockdown-Verlängerung, sagt der Vorsitzende Stefan Suckow. „Manch einer hat kein Verständnis, fühlt sich drangsaliert und bevormundet.“ Er befürchtet, dass es ohne staatliche Hilfen für den Handel in diesem Jahr eine größere Insolvenzwelle geben wird. Daran ändere auch so eine Aktion nichts: „Der dabei erwirtschaftete Umsatz würde niemanden vor dem Ruin bewahren.“

Von Kai Lachmann, Katharina Degrassi, Jörg Mattern und Kay Steinke