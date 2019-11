Lampionumzug in Stralsund: Stadt verschärft Bedingungen für Glühweinverkauf

Stralsund

Supermarkt-Chefin Angelika Schwanbeck versteht die Welt nicht mehr: Seit 20 Jahren stellt ihr Team von der Kaufhalle „8. März“ einen Lampionumzug durch Knieper West auf die Beine, für große und kleine Laternenträger, mit Kinderpunsch und Glühwein. Doch plötzlich sperrt sich das Ordnungsamt der Hansestadt: Der Glühweinverkauf wird zum Problem.

Antrag per Mail – das war einmal

„Ich habe die Veranstaltung sonst immer per Mail beantragt, schnell kam das Okay zurück, die sogenannte Gestattungsgenehmigung. Doch nun soll ich, oder besser gesagt die Chefetage der Markant-Märkte, einen Riesenberg Bürokratie abarbeiten, um grünes Licht zu bekommen.“ Die Kaufhallen-Chefin zählt auf, was geliefert werden muss: Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, ein polizeiliches Führungszeugnis, eine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung, eine Bescheinigung vom Finanzamt und einen Ausdruck aus dem Schuldnerregister …

Aktenberg für einen Glühweinstand

„Das hieße bei uns, alle drei Geschäftsführer müssten diese Papiere zusammentragen, was ja einer totalen Offenbarung gleichkommt. Und das nur, damit wir an diesem einen Abend im Jahr für drei Stunden ein paar Gläser Glühwein ausschenken dürfen. Das steht doch in keinem Verhältnis“, schimpft die 60-Jährige und ergänzt: „Ich habe das Gefühl, da sitzt ein neuer Mitarbeiter und der ist nicht bereit, seinen Ermessensspielraum auszuloten. Obendrein hat er mich abgebürstet. Dabei wollen wir hier nur wie in den vergangenen Jahren etwas fürs Wohngebiet tun. Alle freuen sich auf diesen Laternenumzug, zu dem immer so 300 Leute kommen.“

Marktleiterin enttäuscht

Angelika Schwanbeck habe sogar einen Gastronom verpflichten wollen, der als Selbstständiger über diese Genehmigung verfügt und diverse Nachweise dafür bereits erbringen musste. „Auch das half nichts, der hätte das auch noch mal alles beantragen müssen. Das muss man sich mal vorstellen.“

Der Umzug, so wie er bisher immer gelaufen ist, sei ja in keiner Weise eingeschränkt, heißt es aus dem Stralsunder Rathaus. „Lediglich beim Ausschank von alkoholischen Getränken müssen seit diesem Jahr regelmäßig aktuelle Unterlagen eingereicht werden, so dass eine Erlaubnis erteilt werden kann“, erklärt Peter Koslik. Der Sprecher der Stadtverwaltung verweist auf eine interne Verfahrensumstellung. „Auf www.stralsund.de finden Gewerbetreibende entsprechend abrufbare Informationen“, sagt er.

Intern – das hört sich nach spezieller Stralsund-Regelung an. „Nein, das ist nicht nur bei uns so, wir wissen von mindestens einer Hansestadt, die das auch so handhabt“, entgegnet Koslik auf unser Nachhaken. Warum die Stadt plötzlich so harte Bandagen anlegt, bleibt offen.

Umzug findet statt, aber ohne Glühwein

Letztendlich haben die Markant-Chefs diesen Bürokratieaufwand abgelehnt. Und doch startet der Lampionumzug am Sonnabend, dem 2. November, um 18 Uhr vor der Kaufhalle in Knieper West I, angeführt vom Spielmannszug, abgesichert von der Stralsunder Jugendfeuerwehr.

Wird Schwarzverkauf nun zunehmen?

„Ganz einfach: Wir haben jetzt auf den bei den Eltern beliebten Glühweinstand verzichtet, verkaufen nur Bratwurst und Kinderpunsch“, sagt Angelika Schwanbeck und meint enttäuscht: „Es geht nicht um den Alkohol, ich ärgere mich über die Art und Weise. Man will etwas fürs Stadtgebiet machen und bekommt nur Steine in den Weg gelegt. Für mich ist das der letzte Lampionumzug, den ich für Knieper West organisiert habe.“

Die Stralsunder Marktleiterin befürchtet, dass künftig wohl keiner mehr so einen aufwendigen Antrag stellen wird. Schwarzverkauf lässt grüßen, denn alle Lagerfeuer, Umzüge und Feste wird das Ordnungsamt wohl kaum überprüfen können...

