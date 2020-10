Stralsund

Mit einer tierisch guten Idee konnten die drei Abiturienten Till Schwiemann (19), Erik Tegge (19) und Dennis Leve (20) des Fachgymnasiums Stralsund den Landessieg beim Deutschen Gründerpreis für Schüler abräumen.

Geschäftsidee mit Hund

„Hunde haben in der heutigen Gesellschaft einen hohen Stellenwert, sie sind Wegbegleiter und treue Gefährten. Wir möchten Hundebesitzern die Chance ermöglichen, Karriere, Spaß und Hund unter einen Hut zu bringen. Wir bieten ihnen die Möglichkeit, ihre Vierbeiner für gewünschte Zeiträume in ,Bellos Haus’ unterzubringen.“ So formulierte das Existenzgründer-Trio die Geschäftsidee „Bellos Haus“ im Businessplan. Und weiter: „Der Hund wird bei uns sowohl ganztags in der Hunde-Kita oder auch für längere Zeiträume im Hunde-Hotel verpflegt, beschäftigt und genießt dazu noch Spielspaß mit anderen Hunden. Mit diesen Gedanken kann das Herrchen dann ganz entspannt zur Arbeit gehen.“

Schritt für Schritt zur Existenzgründung

Drei Monate lang setzten sich die Schüler des Fachgymnasiums Wirtschaft im Unterricht und ihrer Freizeit mit dem ABC eines Businessplans und damit mit den Themen Marktanalyse, Marketing-Mix, Finanz- und Personalplanung auseinander. Stück für Stück entstand dabei ein realitätsnahes Existenzgründerkonzept.

Der Fleiß der jungen Männer hat sich ausgezahlt. So punkteten die Fachgymnasiasten bei der Jury und konnten sich als Landessieger über ein Preisgeld in Höhe von 250 Euro freuen, das ihnen Holger Schnell, Regionalleiter Stralsund/Rügen der Sparkasse Vorpommern überreichte.

Als nächstes Etappenziel steht 2021 erst mal das Abi an. Während Teamchef Till Schwiemann ein duales Studium der Betriebswirtschaftslehre (BWL) fest im Blick hat, sind Erik Tegge und Dennis Leve noch dabei, ihre beruflichen Perspektiven auszuloten.

Von Violetta Schmidt