Landkino in Niepars: Freilicht-Filmabend beendet Corona-Saison 

Niepars

Mit einem Highlight möchten sich die Filmfreunde aus Niepars am Samstag aus einer etwas verkorksten Saison verabschieden, denn mit Corona waren doch einige Einschränkungen verbunden. Anfang März hatte der Landkino-Verein zum letzten Mal den Filmvorführer ausgepackt, danach wurden vier Vorstellungen abgesagt. So auch die Premiere in der JVA Stralsund, auf die sich schon alle sehr gefreut hatten. „Aber wir wollen uns nicht beklagen, der Schaden bei uns hielt sich in Grenzen, andere Kulturschaffende hat es viel schlimmer getroffen“, sagt Ines Meinke, stellvertretende Vorsitzende des Landkino-Vereins in Niepars.

Letzer Auftritt vor der Sommerpause

Bevor es also von der Zwangs- in die Sommerpause geht, haben die Nieparser, die mit ihrem rollenden Kino über die Dörfer touren und den Menschen auf dem platten Land quasi die Filme bis vor die Haustür bringen, mal wieder eine Veranstaltung unter freiem Himmel geplant. 2017 gab es die Premiere. Nun ist es mal wieder an der Zeit“, findet die Vize-Chefin und erzählt im OZ-Gespräch, dass das Freilichtkino gemeinsam mit der Feuerwehr auf die Beine gestellt wird.

Der Clou: Die Filmkieker brauchen keinen Eintritt zu bezahlen. Und das hat einen guten Grund: „Der Verein rund um das Projekt ,Demokratie leben’ gibt einen Zuschuss, so dass wir unsere Kosten erstattet bekommen. So können wir uns gemeinsam mit den Kino-Gästen einen schönen Abend machen, der die Besucher nichts kostet“, so Ines Meinke, schiebt aber hinterher: „Für Bratwurst und Getränke muss natürlich jeder selbst aufkommen.“

Neuer Schweiger-Streifen flimmert in Niepars über die Leinwand

Gezeigt wird am Samstagabend (Einlass 19 Uhr) der neue deutsche Film „Die Hochzeit“ von Til Schweiger, der natürlich auch selbst mitspielt. Zu erleben sind außerdem Samuel Finzi, Katharina Schüttler, Stefanie Stappenbeck, Milan Peschel, Jeanette Hain und Lilli Schweiger.

„Wir möchten darum bitten, dass alle den Mund-Nasen-Schutz benutzen. Und natürlich planen wir genug Zeit ein, damit sich alle in die vorgeschriebenen Listen eintragen können. Auch für die entsprechende Desinfektion wird gesorgt“, erklärt Ines Meinke. Sollte es nach wochenlangem schönen Wetter doch regnen, steht die Sport- und Freizeithalle in Niepars als Ausweichvariante bereit.

Landkino hat 18 Spielstätten

Der Landkino-Verein aus Niepars rollt mit eigenem Auto an. Ein Muss, um die ganze Technik zu verstauen. Quelle: privat

18 Spielstätten hat der Landkino-Verein, der mal 2015 ganz klein in Obermützkow angefangen hat, mittlerweile zu bedienen. „Das läuft ja alles ehrenamtlich und ist inzwischen kaum noch zu schaffen. Wir freuen uns natürlich über die tolle Resonanz des Landkinos, und die scheint auch noch zu wachsen, denn wir bekommen immer weitere Nachfrage. Aber bei zum Teil drei Veranstaltungen in der Woche ist das schon manchmal Stress“, sagt Ines Meinke und möchte deshalb für weitere Mitglieder werben. „Wir brauchen immer drei Leute für eine Veranstaltung, weil die Technik ja aufgebaut werden muss. Das lernt sich aber wirklich schnell“, findet sie und hofft auf baldige Rückenstärkung, damit es für alle auch ein Hobby bleibt und eben nicht in Stress ausartet.

Verein setzt nicht auf Mainstream-Filme

Die gute Resonanz liegt natürlich nicht nur an der Klubatmosphäre, sondern auch an den ganz aktuellen Filmen, die über die Leinwand flimmern. Das sind keine amerikanischen Mainstream-Blockbuster, die auch im TV laufen, sondern viele andere gute Filme. Erwähnt seien hier „Der Junge muss an die frische Luft“ oder „Klassentreffen 1.0“ oder auch „Die Sch’tis in Paris“. Möglich wird das, weil der Landkino-Verein Mitglied im Landesverband Filmkommunikation ist.

Hinter „ Landkino “ stehen nur 14 Mitglieder

Eine große Überraschung für den kleinen Verein gab es im Dezember 2019: Die Landkino-Leute aus Niepars wurden in Rostock mit dem Kinokulturpreis Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet. Dieser Preis wurde zum ersten Mal vergeben. Damit gehören die Ehrenamtler in der Kategorie „Nicht gewerbliche Spielstätten“ zu den Besten im Land. Und doch ist der Landkino-Verein etwas Einzigartiges. Die 14 Mitglieder fahren mit dem Auto durch die Gegend, verlegen Kabel, bauen Tontechnik und Leinwand auf, um den Menschen an verschiedenen Orten gute Filme zeigen zu können.

Am Sonnabend gibt es im Nieparser Park quasi ein Heimspiel, aber ab Herbst rollt er wieder übers platte Land – der vollgepackte Kino-Skoda.

Von Ines Sommer