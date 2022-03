Stralsund

Die Impfteams des Landkreises Vorpommern-Rügen sind auch in der kommenden Woche wieder ganztägig für terminierte und zusätzlich nachmittags mit unterminierten Impfangeboten im Einsatz. In Stralsund, Bergen, Grimmen und Ribnitz-Damgarten sind dafür die Impfstoffe von Moderna, Biontech und Novavax verfügbar.

Einen Impftag für Kinder findet erneut am Montag, dem 14. März 2022, im Impfstützpunkt am Strelapark in Stralsund statt. Kinder zwischen fünf und elf Jahren können sich dann von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr impfen lassen.

Impftermine können über die landesweite Impfhotline 0385 20271115 oder online unter www.corona-impftermin-mv.de gebucht werden. Das freie Impfen ohne vorherige Terminvergabe am Nachmittag ist am Stralsunder Stützpunkt Strelapark jeweils von 13 bis 17 Uhr und in den Impfzentren in Bergen, Grimmen und Ribnitz-Damgarten jeweils von 13 bis 16 Uhr möglich.

Von wbk