Das Sturmtief über Deutschland hat am Donnerstag zu starken Einschränkungen im Bahnverkehr geführt. Der DWD ging in einem Streifen über die Mitte bis in den Osten und Nordosten Deutschlands von schweren Sturmböen und teilweise orkanartigen Böen von bis zu 105 Kilometern pro Stunde aus. Im Laufe des Nachmittags sollte der Wind von Westen her wieder nachlassen. Am Freitag sind laut DWD im Norden noch stürmische Böen, Schauer und Gewitter möglich, während sich das Wetter ansonsten beruhigt. Quelle: Stefan Sauer