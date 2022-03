Landkreis Vorpommern-Rügen richtet Sporthallen für Ukraine-Flüchtlinge ein

Insel Rügen/Stralsund

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat an diesem Wochenende in zwei Sporthallen im Landkreis Vorpommern-Rügen zwei Notunterkünfte mit insgesamt 342 Plätzen für die Aufnahme weiterer ukrainischer Flüchtlinge eingerichtet. Weitere Notunterkünfte werden gemeinsam mit allen Gemeinden und Hilfsorganisationen im Landkreis Vorpommern-Rügen geschaffen.

Erste Flüchtlinge sind bereits Eingetroffen

„Ich danke den Organisatoren und allen Beteiligten für die sehr schnelle Einrichtung weiterer Notunterkünfte. Ebenso richte ich meinen Dank an alle Helferinnen und Helfern privater Hilfsinitiativen. Die ersten ukrainischen Flüchtlinge sind bereits in Gemeinschaftsunterkünften und privaten Unterbringungsmöglichkeiten im Landkreis angekommen und zahlreiche weitere werden folgen“, so Landrat Stefan Kerth. „Lassen Sie uns gemeinsam den aus der Ukraine geflüchteten Menschen schnell und effektiv helfen und ihnen die Ankunft und das Leben im Landkreis Vorpommern-Rügen so lebenswert, wie es in dieser schwierigen Situation nur geht, zu gestalten.“

E-Mailadressen für private Hilfangebote

Hilfsangebote können an den Landkreis Vorpommern-Rügen an folgende E-Mail-Adresse gesendet werden: ukrainehilfe@lk-vr.de - Wohnangebote sind an die E-Mail-Adresse: stab@lk-vr.de zu richten. Rückmeldungen ergehen zielgerichtet nach Prüfung von Notwendigkeit und Zielrichtung der angebotenen Hilfs- und Wohnangebote. Bereits angekommene, privat untergebrachte Personen aus der Ukraine bittet der Landkreis Vorpommern-Rügen eine E-Mail an fd35@lk-vr.de mit vollständigen Daten der untergebrachten Personen (aller Familienmitglieder inkl. Passkopie) und vollständigem Kontakt der beherbergenden Person inkl. Erreichbarkeit (E-Mail oder Telefon) und der Info, ob die Personen im Landkreis bleiben möchten, zu senden.

Der Fachdienst Ausländer- und Asylrecht meldet sich zu der weiteren Vorgehensweise. Alle rechtlichen Rückfragen (aufenthaltsrechtlich und asylrechtlich) laufen ebenso über oben genannte -Mail-Adresse des Fachdienstes Ausländer- und Asylrecht.

Von az