Stralsund/Rügen

Am Dienstag tagte der MV-Gipfel über mögliche Lockerungen der Corona-Regeln bis in die späten Abendstunden. Das Ergebnis wird im Landkreis unterschiedlich interpretiert. Schüler und Eltern freuen sich über Schulöffnungen ab Montag, Touristiker beklagen der 14. Juni sei zu spät für den Wiedereinstieg in den Tourismus.

Jetzt erklärte Landrat Stefan Kerth (SPD) seine Positionen nach dem MV-Gipfel: „Ich ziehe unterm Strich ein positives Fazit, auch wenn ich gern noch etwas mehr für Vorpommern-Rügen möglich gemacht hätte. Mein erstes großes Ziel, Öffnungen im Bereich Kita und Schule zu realisieren, ist erreicht. Ich freue mich wirklich sehr für die Kinder und Familien, das wir diesen wichtigen Schritt am kommenden Montag gehen können. “

Kitas und Grundschulen ab Montag im Normalbetrieb

Kitas und Grundschulen gehen ab Montag wieder in der Normalbetrieb unter Corona-Bedingungen, in den höheren Klassen gibt es zunächst Wechselunterricht. Nach weiteren zwei Wochen bei stabiler Inzidenz soll es wieder täglichen Unterricht für alle geben.

„Auch das zweite, für Vorpommern-Rügen in vielerlei Hinsicht enorm wichtige Ziel, die touristische Hauptsaison abzusichern, darf als erreicht gelten“, schreibt der Landrat. Ab dem 7. Juni darf Tourismus aus MV stattfinden, die Öffnung für den Bundestourismus findet ab 14. Juni statt.

Tourismus: Landrat forderte früheres Start-Datum

„Es ist bekannt, dass ich für Vorpommern-Rügen ein früheres Start-Datum gefordert habe. Ich halte einen solchen früheren Start angesichts der wirklich gut durchdachten Konzepte, die die Branche vorgelegt hat, auch nach wie vor für verantwortbar und hoffe, dass mit dem späteren Startschuss für den Tourismus in der Gesamtschau kein allzu großer Wettbewerbsnachteil für die Region entsteht.“

Natürlich schaue man auf die Nachbarländer Niedersachsen und Schleswig Holstein. „Einräumen muss man jedoch, dass dort deutlich niedrigere landesweite Inzidenzen verzeichnet werden, die zu früheren Öffnungsschritten führten, allerdings auch unter deutlich größeren Einschränkungen und Unsicherheiten“, so Kerth. „Diese sind nun in Mecklenburg-Vorpommern ausgeräumt.“

Ergebnis für Landkreis „ernüchternd“

„Gesundheitsexperten und Landesregierung haben sehr gute Argumente dafür, auf einen weiteren Rückgang der Landesinzidenz zu setzen, um einen nachhaltig sicheren Tourismusbetrieb sowohl für die Wirtschaft, unsere Gäste als auch vor allem für unsere eigene Bevölkerung zu realisieren“, schreibt Stefan Kerth weiter.

„Trotzdem ist das heutige Gipfel-Ergebnis für die Tourismus-Region Vorpommern-Rügen ernüchternd. Zumindest für unsere Region wäre mehr möglich gewesen.“ Positiv bewertet er hingegen, dass am kommendem Freitag in Vorpommern-Rügen, vor allen anderen Regionen in MV, der Einzelhandel wieder öffnen darf – und zwar ohne Testpflicht.

Freude für den Einzelhandel

„Die Branche hat enorm Federn lassen müssen, daher freue ich mich für jeden Einzelnen, der am Freitag wieder aufschließen kann“, so Kerth. „Ich habe mich mit Nachdruck dafür eingesetzt, dass Einkaufen wieder ohne Test möglich ist. Die Rahmenbedingungen der Testungen haben sich zwischenzeitlich verändert. In Betrieben gibt beispielsweise es zwei Testangebote pro Woche, in Bereichen wie Bildung und Pflege sogar eine Testpflicht. “ Das gebe eine gute Sicherheit und rechtfertige, dass wir diese Hürde für unseren Einzelhandel nun zurücknehmen können.

„Die Menschen in Vorpommern-Rügen haben sich überwiegend mit unheimlich langem Atem und viel Solidarität an die Corona-Maßnahmen gehalten. Dafür gilt jedem Einzelnen mein Dank“, betont er. „Es ist mir wichtig, dass wir jetzt eine sichere, zuverlässige Perspektive geben können, wie das Leben Schritt für Schritt zurückkehrt. Einige gute Schritte haben wir heute hier in Schwerin gemacht.“

Von OZ