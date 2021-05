Landrat gibt offiziellen Startschuss: Einzelhandel in Vorpommern-Rügen startet Freitag

Stralsund

Unter Einzelhändlern im Landkreis Vorpommern-Rügen hat es sich wie ein Lauffeuer verbreitet, dass sie am 14. Mai als Erste im Land Mecklenburg-Vorpommern ihre Türen wieder für ihre Kunden öffnen dürfen.

Doch es bedurfte noch eines formellen Schrittes: Die Allgemeinverfügung musste durch den Landrat Stefan Kerth (SPD) erlassen werden. Jetzt ist sie raus. Damit ist der Startschuss gegeben für Shoppen ohne Testpflicht und große Beschränkungen. Natürlich sind Hygienekonzepte einzuhalten. Aber, da ist sich Stefan Kerth sicher, hat sich jeder in den letzten Monaten gut vorgearbeitet.

Einkaufen ohne Test und Termin

„Ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass die Testpflicht entfällt, weil die Branche ohnehin schon sehr gebeutelt ist. Ich freue mich, dass wir diesen Schritt in unserem Kreis nun gehen können und wünsche allen Händlern viel Freude und Erfolg bei der Wiedereröffnung. Und für alle Kundinnen und Kunden im schönsten Landkreis Deutschlands gilt: Wer kann, kauft regional!“, so der Landrat am Donnerstagabend.

Die Bekanntmachung der Allgemeinverfügung finden Sie unter Bekanntmachungen / LK Vorpommern-Rügen Web (lk-vr.de)

Von Ines Sommer