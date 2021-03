Landrat von Vorpommern-Rügen: „Wir haben selbst in der Hand, wie lange die Geschäfte offen bleiben“

Stralsund

Vorpommern-Rügen war neben der Hansestadt Rostock lange Zeit der hellste Fleck auf der Corona-Karte und glänzte durch niedrige Corona-Inzidenzzahlen. Seit mehreren Tagen ist die Entwicklung aber gekippt, die kritische Grenze von 50 hat der Landkreis seit dem 23. März überschritten. 75,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in der vergangenen Woche meldete das Lagus am Freitagnachmittag für Vorpommern-Rügen. Tendenz steigend.

Deshalb richtet sich Landrat Stefan Kerth (SPD) mit einem dringenden Appell an die Menschen von Rügen über Grimmen und Ribnitz bis Stralsund: „Achten Sie auf Symptome und nehmen Sie die nicht auf die leichte Schulter. Halten Sie sich bitte an die Hygieneregeln, auch zu Hause. Gerade die englische Mutante verbreitet sich in den Familien rasant schnell, das haben die letzten Tage gezeigt“, so Kerth und schiebt eindringlich hinterher: „Es liegt jetzt an uns, wie lange wir unsere hart erkämpften Lockerungen behalten können. Bitte übernehmen Sie Verantwortung für sich und Ihre Lieben!“

Virusvarianten geben Grund zur Sorge

Besorgniserregend sei die Lage, weil es zunehmend Virusvarianten, vor allem die britische gebe, deshalb wurde auch die Allgemeinverfügung hinsichtlich der Quarantäne von Kontaktpersonen verschärft. „Die Quarantäne kann dann nicht mehr abgekürzt werden. Außerdem muss am Tag 14 ein erneuter Test gemacht werden. Erst wenn der Abstrich negativ ist, wird die Quarantäne beendet“, sagt sie. Außerdem schicke das Gesundheitsamt Kontaktpersonen streng in Quarantäne, so wie das schon beim Ausbruch in der Parower Kita war.

Hotspot Parow raus aus der Statistik

Der Corona-Ausbruch in der Kita Purzelbaum war am 11. März bekannt geworden. Vier Erzieher und 16 Kinder waren dort positiv getestet worden. Durch Eltern und Geschwister wuchs die Zahl dann auf 29. Eine Ursache für den plötzlichen Ausbruch konnte nicht festgestellt werden. Dieser Hotspot ist inzwischen aus der Statistik verschwunden, die Infizierten gelten größtenteils als genesen. Und auch die die zwei 1. Klassen der Altenpleener Kranich-Grundschule, die durch infizierte Geschwister auch positive Fälle hatte, haben ihre Quarantäne hinter sich und können jetzt hoffentlich die Osterferien genießen.

Was passiert, wenn Zahlen weiter steigen?

Bleiben die Zahlen aber auf hohem Niveau oder steigen rasant, droht dem Landkreis, dass er seine Lockerungen verliert, zum Beispiel für den Einzelhandel. Die Regelung ist derzeit so: Die Lockerungen müssen zurückgenommen werden, wenn der Landkreis „Drei Tage einen höheren Inzidenzwert als 50 und ein diffuses, nicht auf lokale Ausbrüche begrenztes Infektionsgeschehen“ aufweist. Doch der Landkreis versucht natürlich, das zu verhindern. Das hatte Landrat Kerth gegenüber der OZ immer wieder betont.

„Wenn der Landkreis die Nachverfolgung im Griff hat und damit eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindert, ist der Inzidenzwert eher zweitrangig“, so der Landrat. „Mann kann auch bei einer höheren Inzidenz an Lockerungen festhalten. Nämlich dann, wenn wir kein diffuses Infektionsgeschehen haben, sondern ein bestimmtes Ereignis für den Anstieg verantwortlich ist und wir die Ansteckungsketten kennen“, so Stefan Kerth.

Im Moment kein diffuses Geschehen

Eine diffuse Situation sei im Moment nicht festzustellen. „Aber: Die Bewertung durch das Gesundheitsamt erfolgt von Tag zu Tag sehr genau“, so Kreissprecherin Dörte Lange und betont gegenüber der OZ, dass im Gesundheitsamt deshalb auch am Wochenende wichtige Entscheidungen getroffen werden. Spannend wird die nächste Woche, so Dörte Lange, denn da entscheide sich, in welche Richtung sich das Corona-Geschehen in Vorpommern-Rügen entwickelt. Im schlimmsten Fall müsste der Einzelhandel wieder schließen. „Deshalb ist es jetzt so wichtig, dass wir alle Verantwortung zeigen.“

Was passiert mit dem Projekt Modellregion?

Besonders unglücklich dürften die Hotels und Gastronomen in Vorpommern-Rügen über die aktuelle Entwicklung sein. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte an, die „Modellregion-Klausel“ nutzen zu wollen und nach Ostern – also noch im Lockdown – Hotels und Gastronomie in Regionen zu öffnen, in denen die Corona-Zahlen gering sind. Vorpommern-Rügen hätte sich dort berechtigte Hoffnungen machen können, neben Rostock eine solche Region zu werden.

Bislang profitierte Vorpommern-Rügen von der Möglichkeit der Lockerungen. Derzeit darf der Einzelhandel ohne Terminvereinbarung öffnen, gleiches gilt auch für die Museen. Ein Inzidenzwert unter 50 ermöglichte auch die Öffnung von Zoos und Tierparks und kontaktfreien Sportbetrieb mit maximal zehn Personen im Freien.

Von Anne Ziebarth und Ines Sommer