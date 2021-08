Landsdorf

Ein zuvor gestohlenes Moped ist jetzt wieder da. Wie die Grimmener Polizei mitteilt, wurde das Moped S51, das in der Nacht zum Dienstag in Franzburg entwendet worden war, jetzt in Landsdorf bei Tribsees gefunden.

Hinweis auf den Täter gibt es laut Polizei allerdings nicht. Außerdem ist das Fahrzeug beschädigt und der Tank leer.

Von Almut Jaekel