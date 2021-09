Am 26. September wird gewählt. Doch wem kann ich bei der Landtagswahl 2021 eigentlich meine Erststimme geben? Und was ist den Direktkandidaten wichtig? Die OZ stellt sie für den Wahlkreis 23 rund um Ribnitz-Damgarten vor. Hier das Kurzinterview mit CDU-Kandidaten Christian Ehlers (CDU), der der Spaltung der Gesellschaft entgegenwirken will.