Ribnitz-Damgarten

Die OZ Ribnitz-Damgarten stellt die Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahlen am 26. September in ihrem Verbreitungsgebiet vor. Diesmal beantwortet Kay Alexander Wenzel (FDP) unseren Fragebogen.

Warum treten Sie für die Landtagswahl an?

Als junger Mensch beschäftigt es mich sehr, wie meine Heimat den Weg in die Zukunft findet. Ich fühle mich hier zu Hause und möchte deshalb meine Heimat für noch mehr junge Leute attraktiv gestalten und jeden auf diesem Weg mitnehmen. Aus der Corona-Pandemie habe ich gelernt, wie wertvoll unsere Grundrechte und unsere Freiheit sind. Für diese Freiheit möchte ich kämpfen und Einschränkungen, wie Ausgangssperren oder Kontaktverbote, der Vergangenheit angehören lassen.

Welche politische Erfahrung können Sie vorweisen?

Mit meinem jungen Alter kann ich selbstverständlich keine große politische Biografie bieten, aber ich setze mich die letzten Jahre aktiv bei den Jungen Liberalen für das Thema Bildung ein. Darüber hinaus informiere ich mich in meiner Freizeit über Themen, die unser Bundesland direkt betreffen und diskutiere diese sehr gerne aus, um abseits der eigenen Meinung neue Blickwinkel zu ergattern.

Zur Person Name: Kay Alexander Wenzel Alter: 19 Wohnort: Barth Beruf: Dualer Student Bauingenieurwesen Familienstand: ledig Lieblingshobby: Handball spielen

Welches ist das größte Problem im Wahlkreis und warum?

Unsere Infrastruktur ist viel zu veraltet. Wir brauchen bessere Verkehrsanbindungen, sei es mit der Eisenbahn oder per Landstraße, damit wir Standort für neue Unternehmen mit Zukunftspotenzial werden können. Auch eine gute Internetverbindung ist notwendig, da ohne guten Mobilfunk und Hausanschluss gerade die junge Generation abgeschreckt wird. Aber auch mit Blick auf unsere Senioren ist es wichtig, dass der ÖPNV besser ausgebaut wird, um Wege zum Arzt oder Supermarkt zu erleichtern.

Welches Projekt/welche Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie als Landtagsmitglied fördern? Warum?

Die Darßbahn steht auf meiner Liste an oberster Stelle. Durch eine bessere Bahnanbindung zur Halbinsel Fischland-Darß-Zingst schaffen wir es, weniger Autos über die ohnehin schon überfüllten Landstraße rollen zu lassen. Aus meiner Sicht wird die Halbinsel in den kommenden Jahren noch mehr im touristischen Fokus stehen und deshalb sollten wir eine umweltfreundliche Anreisemöglichkeit dorthin schaffen.

Welcher negativen Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie entgegenwirken? Wie?

In der Altstadt von Barth oder in Wohngebieten mit vielen Einfamilienhäusern werden immer mehr Häuser gekauft und zu Ferienobjekten umgewandelt. Dieser Prozess zerstört Nachbarschaften und baut soziale Distanzen auf, da der direkte Kontakt über den Gartenzaun meist entfällt. Meine Lösung dafür ist, dass Erleichterungen in Antragsprozessen für jene bestehen sollen, die mit der Absicht herangehen, das Haus zu ihrem festen Wohnsitz zu machen.

Welches Thema muss auf landespolitischer Ebene schnellstmöglich angepackt werden?

Eine Neuausrichtung in der Bildungspolitik muss direkt nach der Wahl angegangen werden. Wir haben immer mehr unzufriedene Schüler und Lehrkräfte. Die Probleme wurden nicht angegangen, sondern es wurde einfach immer weiter gemacht. Es muss sich etwas ändern, damit wir im Bundesvergleich endlich wieder oben mitspielen können und Talente entsprechend ihrer Begabung fördern.

