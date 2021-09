Ribnitz-Damgarten

Die OZ Ribnitz-Damgarten stellt die Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahlen am 26. September in ihrem Verbreitungsgebiet vor. Diesmal benatwortet Rolf Martens (Bündnis90/Die Grünen) den Fragebogen.

Warum treten Sie zur Landtagswahl an?

Insbesondere die Belange des ländlichen Raums sind mir wichtig und diese möchte ich im Landtag vertreten. Die im Rahmen der Klimaschutzdebatte anstehenden Veränderungen werden unseren Alltag, die regionale Wirtschaft, die Landwirtschaft und den Tourismus in der nächsten Legislatur stark beeinflussen. Politische Entscheidungen werden in nahezu allen Bereichen an klimaschutzrelevanten und sozialpolitischen Kriterien auszurichten sein. Diesen Prozess möchte ich für unsere Region in Schwerin mitgestalten.

Welche politische Erfahrung können Sie vorweisen?

Seit rund 20 Jahren bin ich kommunalpolitisch im Kreisgebiet aktiv. Ich war von 2009-2014 Stadtvertreter in Grimmen und als Vorsitzender der Kreistagsfraktion von B90/Die Grünen Mitglied des Kreistages (2011-2014). Zurzeit bin ich stellvertretender Vorsitzender des Mobilitätsausschusses des Kreistages und arbeite im Wirtschafts- und Tourismusausschuss mit.

Zur Person Name: Rolf Martens Alter: 57 Wohnort: Stralsund Beruf: Dipl.Ing. für Umwelttechnik, sozial- und sonderpädagogische Zusatzausbildung sowie mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der beruflichen Bildung Familienstand: geschieden, zwei Kinder Lieblingshobby: Segeln

Welches ist das größte Problem im Wahlkreis und Warum?

Die Küstenbereiche und ihr Umfeld sind dem Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen. Das unter Federführung des Tourismusverbandes FDZ entwickelte Modellprojekt zum Gästeticket zeigt gute Lösungsansätze auf. In den südlich gelegenen Bereichen fehlt es generell an Angeboten im ÖPNV. Wir brauchen für die dringend notwendige Ausweitung der Angebote im ÖPNV und SPNV die Übernahme von mehr Verantwortung – auch finanziell – durch das Land.

Welches Projekt/welche Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie als Landtagsmitglied fördern? Wie?

Die Tourismuswirtschaft ist konsequenter an naturschutzrelevanten und sozialverträglichen Kriterien auszurichten. Eine weitere Erhöhung der Bettenzahl sehe ich nicht als erstrebenswert an. Löhne und Gehälter müssen deutlich angehoben werden. Der Wohnungsmarkt muss bezahlbaren Wohnraum in Nähe des Arbeitsplatzes vorhalten. Ich werde mich dafür einsetzen, die Förderrichtlinien des Landes in der Tourismusförderung entsprechend anzupassen.

Welcher negativen Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie entgegenwirken? Wie?

Die Distanz zwischen Bevölkerung und Politik ist zu groß. Wir brauchen deutlich bessere und verlässlichere Informations- und Beteiligungsformen. Die Einrichtung und Unterstützung von parteiunabhängigen Bürgerräten zu bestimmten Themenstellungen kann hier einen guten Beitrag leisten. Als Landtagsabgeordneter werde ich ein mobiles Wahlkreisbüro einrichten, digitale Informations-, Beratungs- und Beteiligungsangebote unterbreiten und auch persönlich und regelmäßig vor Ort sein.

Welches Thema muss auf landespolitischer Ebene schnellstmöglich angepackt werden?

Eine umgehende Verständigung darüber, dass konsequenter Klimaschutz als Zielstellung in direktem Zusammenhang mit sozialem Ausgleich unser Handeln in nahezu allen Bereichen leiten muss. Mecklenburg-Vorpommern hat beste Voraussetzungen dafür, einen wesentlichen Beitrag zur Einhaltung der Klimaschutzziele zu leisten und gerade damit hervorragende Lebens- und Arbeitsperspektiven auch für die jüngere Generation zu bieten. Das klappt jedoch nur im engen Austausch mit der Bevölkerung.

