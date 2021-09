Grimmen

Name: Harry Glawe

Alter: 67

Beruf: Minister

Wohnort: Grimmen

Familienstand: verheiratet, drei erwachsene Kinder

Hobbys: den heimischen Garten genießen

1. Warum treten Sie zur Landtagswahl an?

Ich möchte Mittelstand, Handwerk und maritime Wirtschaft weiter stärken, Forschung, Entwicklung und Innovation fördern sowie Ansiedlungen in den Gewerbeparks unterstützen.

2. Welche politische Erfahrung können Sie vorweisen?

Ich bin seit der politischen Wende in der Politik – seit 1990 in der CDU auf kommunaler Ebene im Kreistag des Landkreises und seit 1994 in der Stadtvertretung der Stadt Grimmen sowie im Landtag Mecklenburg-Vorpommern als direkt gewählter Abgeordneter tätig. Seit 2011 bin ich Wirtschaftsminister, seit 2016 zudem Gesundheitsminister und seit 2020 stellvertretender Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Zuvor war ich Fraktionsvorsitzender und Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion. Ich bin Stadtpräsident von Grimmen und Kreisvorsitzender der CDU Vorpommern-Rügen.

3. Welches ist das größte Problem im Wahlkreis und warum?

Das wichtigste Thema ist für mich, die Versorgung im ländlichen Raum sicherzustellen, zum Beispiel die Sicherung des Krankenhausstandortes Grimmen in Bartmannshagen oder aber der Neubau der Feuerwehren in Kandelin und Reinberg sowie in Papenhagen.

4. Welches Projekt und/oder welche Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie als Landtagsmitglied fördern? Warum?

Ich möchte die Freizeitmöglichkeiten aufbessern – beispielsweise durch den Neubau des Tierparks in Grimmen mit der Sanierung des Schwanenteiches und durch die Sanierung des Franzburger Schwimmbades – und den Geh- und Radwegebau in Grimmen und Umgebung voranbringen – zum Beispiel auf der Strecke zwischen Miltzow und Bartmannshagen sowie das Bahnhofsgebäude in Grimmen für die Öffentlichkeit und Reisende nutzbar machen.

Auch die Sanierung des Gutshauses in Groß Lehmhagen möchte ich anstoßen sowie die Einrichtung eines Sonderförderprogramms für die städtische Entwicklung Richtenbergs (Sanierung / Instandsetzung der Innenstadt). Bei allem geht es mir um eine weitere Verbesserung der allgemeinen Lebensqualität für die Bürger in der Region.

5. Welcher negativen Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie entgegenwirken? Wie?

Mit einer Ausweitung der Förderung von Sport, Kultur und sozialen Einrichtungen möchte ich die weichen Standortfaktoren für Familien stärken und die Region noch lebenswerter machen.

6. Welches Thema muss auf landespolitischer Ebene schnellstmöglich angepackt werden?

Mein Anliegen ist, dass das Land mehr in die Bildungsinfrastruktur investiert und unter anderem die Regionale Schule „Robert Koch“ in Grimmen und die Grundschule Kandelin saniert. Auch Kirchensanierungen sind mir wichtig.

Von aj