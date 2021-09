Grimmen

Name: Mario Bauch

Alter: 49

Wohnort: Grimmen

Beruf: Rechtsanwalt

Hobbys: Musik und Geschichte

1. Warum treten Sie zur Landtagswahl an?

Ich liebe meine Heimat und ihre Menschen und möchte, dass es ihnen gut geht. Jedes Kind soll behütet aufwachsen mit einer intakten Umwelt, bestmöglicher Bildung und sozial geborgen. Wir leben in einer Zeit des Umbruches. Neben dem Klimawandel, welcher den Umbau auf erneuerbare Energien erfordert, finden auch starke Veränderungen im politischen Gefüge der Welt statt. Beides bietet Chancen und Risiken. Ich möchte mich in dieser Zeit einbringen, um die Chancen für unsere Region zu nutzen.

2. Welche politische Erfahrung können Sie vorweisen?

Von 2014 bis 2019 war ich Mitglied des Kreistages Vorpommern-Rügen und hatte hier auch den Fraktionsvorsitz inne. Seit 2019 bin ich sachkundiger Einwohner der Kreistagsfraktion und weiterhin Stadtvertreter der Stadt Grimmen.

3. Welches ist das größte Problem im Wahlkreis und warum?

Als die größten Probleme sehe ich die noch zu geringe Wirtschaftskraft, die immer noch zu geringen Löhne, die Überalterung der Bevölkerung und die oftmals großen Entfernungen an.

4. Welches Projekt und/oder welche Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie als Landtagsmitglied fördern? Warum?

Ich möchte viele Projekte in meinem Wahlkreis fördern und so das Küstenvorland wirtschaftlich, kulturell und ökologisch entwickeln. Der Nahverkehr soll verbessert und kostengünstig werden über die Finanzierung der Tourismusabgaben. Ärzte sollen für den ländlichen Raum gewonnen werden durch frühe Werbung an den Universitäten, aber auch durch Werbung im Ausland. Schulen und Kitas müssen gut personell ausgestattet sein. Der Wahlkreis soll weitere touristische Hotspots bekommen, wie ein renoviertes Schloss Griebenow samt vorgelagerter Kirche oder einen modernen Tierpark nebst Schwanenteich zum Flanieren in Grimmen. Beim Richtenberger See sollen die Umweltschutzauflagen gelockert werden, so dass eine bessere Nutzung mit Ausflugsgaststätte, Campingplatz, Boot- und Surfnutzung möglich ist. Das Wohnen auf dem Bauernhof nebst ökologischer Landwirtschaft möchte ich ebenfalls fördern wie auch den Ausbau des ehemaligen Schullandheimes in Bremerhagen zu einem nationalen und internationalen Kinder- und Jugendcamp. Kultur soll verstärkt auf dem Land Einzug halten. Auch die wöchentliche Disco op’n Dörp muss wieder möglich sein. Eine Wasserstoffindustrie soll im Verbund mit der neu gegründeten Wasserstoff-Hanse errichtet werden. Die Verbindungen mit Russland möchte ich ebenfalls fördern.

5. Welcher negativen Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie entgegenwirken? Wie?

Besonders der Bevölkerungsschwund und dessen negative Folgen müssen gestoppt und umgekehrt werden. Es muss daher im Wahlkreis gut bezahlte Arbeitsplätze mit guter Infrastruktur, Bildung, Betreuung und kulturellem Angebot geben.

6. Welches Thema muss auf landespolitischer Ebene schnellstmöglich angepackt werden?

Die Digitalisierung muss schnellstmöglich und vollständig durchgeführt werden.

Lesen Sie auch Landtagswahl 2021 in MV

Von aj