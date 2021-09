Ribnitz-Damgarten

Ab heute stellt die OZ Ribnitz-Damgarten die Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl am 26. September in ihrem Verbreitungsgebiet vor.

Warum treten Sie zur Landtagswahl an?

Ich möchte die Interessen der Menschen hier vor Ort mit einer starken Stimme im Landtag in Schwerin vertreten und unsere Städte und Gemeinden gut für die Zukunft aufstellen. Dazu brauchen wir eine starke Wirtschaft, eine moderne Infrastruktur, gute Ausbildungs- und Arbeitsplätze und nicht zuletzt handlungsfähige und lebenswerte Städte und Gemeinden.

Welche politische Erfahrung können Sie vorweisen?

Seit über 20 Jahren bin ich in verschiedenen Gremien auf Gemeinde-, Kreis- und Landesebene tätig. Ob als Gemeindevertreter, als Kreistagsmitglied, seit Oktober 2019 im Landtag Mecklenburg-Vorpommern oder seit August 2020 in der Stralsunder Bürgerschaft. Seit 2002 bin ich Mitglied der SPD und habe auch innerhalb der SPD MV Verantwortung übernommen als Vorsitzender eines SPD Ortsvereins oder als Vorsitzender des Landesparteirates der SPD MV.

Zur Person Name: Thomas Würdisch Alter: Geboren 1962 in Halle/Saale Familienstand: verheiratet Wohnort: Hansestadt Stralsund Beruf: Instandhaltungsmechaniker, Hotelkaufmann, Mitarbeiter im Bundestagswahlkreisbüro von Sonja Steffen Lieblingshobbys: Familie, gutes Essen, Reisen

Welches ist das größte Problem im Wahlkreis und warum?

Die fehlenden Industriearbeitsplätze machen unserer Region immer dann sehr zu schaffen, wenn der touristische Bereich von Einschränkungen beziehungsweise Auslastungsschwankungen betroffen ist. Hier müssen wir zum einen mehr Werbung für den Industriestandort Vorpommern machen aber auch Hilfen anbieten können, wenn es im touristischen Bereich notwendig ist.

Welches Projekt/welche Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie als Landtagsmitglied fördern? Warum?

Die weitere Verbesserung der finanziellen Ausstattung unserer Kommunen. Es gibt so viele unterstützenswerte Projekte in unseren Städten und Gemeinden. Hier müssen wir projektbezogen unterstützen. Umwelt- und Klimaschutz sind Bereiche, in denen wir in den nächsten Jahren in unserer aller Interesse aktiver werden müssen.

Welcher negativen Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie entgegenwirken? Wie?

Die Abwanderung unserer Mitbürger oder der Verlust von Unternehmen und damit von Arbeitsplätzen besorgen mich. Ich möchte mit entsprechenden Werbeaktionen für Rückkehrer und Hilfen für Unternehmen dem entgegenwirken. In unserer Region soll man nicht nur gern den Urlaub verbringen wollen, sondern auch gut arbeiten und leben können. Das geht aber nur gemeinsam mit Anstrengungen der Unternehmen sowie von Gemeinden, Landkreis und Land.

Welches Thema muss auf landespolitischer Ebene schnellstmöglich angepackt werden?

Eine Summe aller bereits genannten Themen aus den vorhergehenden Fragen. Unser Land hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Corona hat uns gerade bei der Frage der Verringerung der Verschuldung aufgehalten. Aber auch das werden und können wir gemeinsam schaffen. Wir investieren in eine starke Wirtschaft, sichere Arbeitsplätze mit guten Tarif-Löhnen, dem sozialen Zusammenhalt mit guten Kitas und Schulen, verbesserter Mobilität z.B. durch landesweite Rufbusse und einem Seniorenticket.

