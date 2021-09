Stralsund

Name: Anett Kindler

Alter: 56

Wohnort: Stralsund

Beruf: Erzieherin

Familienstand: verheiratet

Hobby: ab in die Natur

1. Warum treten Sie zur Landtagswahl an?

Ich möchte mich für ein lebenswertes Stralsund, meine Region Vorpommern-Rügen und natürlich für mein Bundesland in Schwerin einbringen. Grüne Politik muss eine wichtige Stimme im Landtag erhalten! Ohne grüne Politik sehe ich für unsere nachfolgenden Generationen keine lebenswerte Zukunft. Ich trete als Mutter, Oma und Erzieherin für den Einzug in den Landtag an.

2. Welche politische Erfahrung können Sie vorweisen?

Seit zwölf Jahren bin ich in kommunalpolitischer Verantwortung in der Bürgerschaft Stralsund. Zu Beginn in der Fraktion Forum Kommunalpolitik und nun in zweiter Legislatur für Bündnis 90/Die Grünen. Dazu kommt seit 2019 auch ein Mandat im Kreistag Vorpommern-Rügen für B90/Die Grünen. Dazu viele Aufgaben in Ausschüssen in beiden kommunalen Parlamenten. Schwerpunkt meiner kommunalpolitischen Verantwortung finde ich in der Mitarbeit im Jugendhilfeausschuss des Landkreises.

3. Welches ist das größte Problem im Wahlkreis und warum?

Die politische Wende 1989 mit Veränderungen in Verwaltungsstrukturen, dem Wegzug von Familien und dem Wegfall von Arbeitsplätzen war für unsere Region sehr schwer. Ich habe die Visionen für unser Land vermisst. Da gab es so gut wie keine Investitionen in Freizeitangebote, in Schulen, in Kitas. Noch weniger für qualifiziertes Personal, jetzt müssen wir die Konsequenzen tragen. Die Landesregierung hat alle Warnungen und Hinweise nicht hören wollen. Hier sehe ich einen Schwerpunkt meiner Arbeit.

4. Welches Projekt und/oder welche Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie als Landtagsmitglied fördern? Warum?

Ich möchte nicht fördern, sondern voranbringen, etablieren und evaluieren. Für mich ist wichtig, dass junge Menschen sagen: Stralsund ist schön, hier möchte ich alt werden, hier möchte ich Familie gründen, hier sehe ich auch für meine Kinder eine Zukunft. Das heißt, ich muss mein Ohr direkt bei diesen Menschen haben. Durch meine Arbeit in einem Kindergarten bin ich mit dieser Generation im Gespräch und weiß um ihre Wünsche. Diese nehme ich mit als einen Auftrag nach Schwerin.

5. Welcher negativen Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie entgegenwirken? Wie?

Ich möchte ein attraktives, lebenswertes und klimapositives Stralsund für alle, mit bezahlbarem Wohnraum und guter Infrastruktur. Keine sozialen Brennpunkte durch Ghettoisierung von Stadtteilen, ein kostenfreier ÖPNV und fahrbare Radwege. Machbar durch die kommunale Selbstbestimmung, durch eine sichere, gerechte Finanzierung der Kommunen durch das Land. Auch eine Landesregierung muss eine Bilanz der Regierungsarbeit letzter Jahre ziehen. Dabei würde deutlich, dass die Schwerpunkte anders gesetzt wurden. Für oben genannte Ziele werden in Schwerin Grüne Politiker/-innen gebraucht.

6. Welches Thema muss auf landespolitischer Ebene schnellstmöglich angepackt werden?

Die Landesregierung spricht von Konnexität. Immer mehr Aufgaben wurden auf Gemeinden, Städte und Kreise übertragen. Aber es wurde vergessen, diese mit den entsprechenden finanziellen Mitteln auszustatten. Dabei bleiben Entscheidungen für Investitionen in Kitas, Schulen, Sporthallen, Freizeitangebote, Infrastruktur auf der Strecke. Wenn wir als Land MV attraktiv, lebenswert sein wollen, dann muss schnellstmöglich etwas geschehen, im ganzen Land!

