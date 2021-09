Stralsund

Name: Ann Christin von Allwörden

Alter: 42

Wohnort: Stralsund

Beruf: Polizeibeamtin

Familienstand: verheiratet, eine Tochter

Hobby: mit meinem Mann gemeinsam Moped fahren

1. Warum treten Sie zur Landtagswahl an?

Ich trete an, weil ich glaube, tatsächlich etwas bewegen und mitgestalten zu können. Es macht mir Spaß, um die besten Lösungen für unser Land zu streiten.

2. Welche politische Erfahrung können Sie vorweisen?

Seit 2014 bin ich in der Stralsunder Bürgerschaft aktiv und seit 2016 im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Ich konnte meinen Wahlkreis bei der letzten Wahl direkt gewinnen, was auch jetzt wieder das Ziel ist. Politik ist ein reiner Erfahrungsberuf und ich habe in den vergangenen fünf Jahren so unfassbar viel lernen können. Dafür werde ich ewig dankbar sein.

3. Welches ist das größte Problem im Wahlkreis und warum?

Als Landtagsabgeordnete habe ich natürlich die Probleme des gesamten Landes im Blick, da ich aber auch Kommunalpolitikerin bin, ergänzt sich das ganz hervorragend. Ich denke, ein großes Problem hat sich in der Corona-Pandemie herauskristallisiert, von dem ich glaube, dass es sehr, sehr viele Menschen bewegt. In Stralsund und im gesamten Land. Schule muss im Eilverfahren im digitalen Zeitalter ankommen. Das Bildungssystem ist unbeweglich und kann auf schwierige Situationen nicht reagieren. Es ist absolut notwendig, Schule und Bildung zukunftsfähig zu machen.

4. Welches Projekt und/oder welche Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie als Landtagsmitglied fördern? Warum?

Ich habe in den vergangenen Jahren sehr viele Vereine, Einrichtungen oder Projekte durch Fördermittel unterstützen können. Der Strategiefonds des Landes ist dabei ein sehr gutes Instrument gewesen. Es war mir möglich, unkompliziert und im vereinfachten Verfahren direkt zu fördern. Zum Beispiel Uniformen für die Kinderfeuerwehr, einen Bus für den Stralsunder Fußball, ein Kletter- und Spielgerät für einen Kindergarten, Geräte und Baumaterial für die Skaterhalle, bis hin zum Marinemuseum auf dem Dänholm. Ich vergesse nie, dass wir über Steuergelder verfügen. Ich halte es für absolut richtig, dass diese Gelder auch genau da hinfließen, wo sie unmittelbar gebraucht werden. Das möchte ich auch gerne in Zukunft tun. Alle anderen Parteien möchten dieses Mittel der Förderung gerne abschaffen, ich halte es für das Beste, was ich für die Bürgerinnen und Bürger in Stralsund tun kann.

5. Welcher negativen Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie entgegenwirken? Wie?

Ein mittlerweile sehr kontroverses Thema stellt leider die Werft dar. Die Stralsunderinnen und Stralsunder sind sich da nicht mehr so ganz einig, ob sie die Werft halten wollen oder nicht. Eine alte Tradition gerät nicht zum ersten Mal ins Wanken. Ich verstehe die Bedenken sehr gut, weiß aber auch, wie viel Wert dieser maritime Industriestandort hat. Allerdings halte ich es für absolut erforderlich, dass die Inhaber und Betreiber der Werft überdenken, ob es richtig ist, sich allein auf den Schiffbau zu konzentrieren. Das Risiko ist bekanntlich zu hoch und ich erwarte, dass da ein Umdenken stattfindet. Im Sinne des Standortes Stralsund, im Sinne der Fachkräfte, die auf der Werft arbeiten und im Sinne der Stralsunderinnen und Stralsunder.

6. Welches Thema muss auf landespolitischer Ebene schnellstmöglich angepackt werden?

Den Bereich Bildung habe ich bereits genannt, in diesem Zusammenhang steht das Thema Digitalisierung ganz weit oben. Digitalisierung muss der Motor für das Wirtschaftswachstum werden. Schnelles Internet in jedem Winkel unseres Landes vernetzt Arbeitsplätze, schont dabei Ressourcen und leistet einen entscheidenden Beitrag zum Thema Klimaschutz. Wir müssen die Dinge endlich ganzheitlich betrachten, nur so holen wir bereits entstanden Rückstand in unserem Land wieder ein.

Der Wahlkreis 26 Der Wahlkreis 26 umfasst die Stadtteile Altstadt, Knieper Vorstadt, Tribseer, Franken und Grünhufe der Hansestadt Stralsund. Neun Direktkandidaten treten zur Landtagswahl 2021 im Wahlkreis 26 an: Beatrix Hegenkötter (SPD), Bert Obereiner (AfD), Ann Christin von Allwörden (CDU), Sebastian Lange (Linke), Anett Kindler (Grüne), Ralf Klingschat (FDP), Friedrich Smyra (Piraten), Ronny Poge (die Basis) und Michael Philippen als Einzelbewerber.

Von wbk