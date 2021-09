Jakobsdorf

Name: Beatrix Hegenkötter

Alter: 46

Wohnort: Jakobsdorf

Beruf: Grafikdesignerin

Familienstand: verheiratet

Hobby: Gärtnern, Literatur

1. Warum treten Sie zur Landtagswahl an?

Ich möchte in den Landtag, weil mehr Frauen in die Parlamente gehören und wissen, wie Entscheidungen entstehen, und nicht nur darüber lesen. Denn Parlament sollte ein Abbild der Gesellschaft sein, und darum möchte ich als Frau und Mutter, Arbeitnehmerin und langjährige Unternehmerin, ehrenamtlich Engagierte und politisch Erfahrene, die Interessen der Stralsunder und Stralsunderinnen aktiv und lösungsorientiert vertreten. Ich möchte beste Voraussetzungen schaffen für die Entwicklung und Bildung unserer Kinder in Kita, Schule und Berufsschule. Ich möchte mich einsetzen für eine familienfreundliche Politik und für kreatives Unternehmertum. Ich möchte für die Stralsunder da sein, immer ansprechbar, immer ein offenes Ohr haben und Politik erklären.

2. Welche politische Erfahrung können Sie vorweisen?

Von 2008 bis 2014 war ich Mitglied in der Stralsunder Wählergemeinschaft Forum Kommunalpolitik. In dieser Zeit war ich Geschäftsführerin der Fraktion Forum Kommunalpolitik der Stralsunder Bürgerschaft von 2009 bis 2014 und Mitglied im Kulturausschuss. 2016 bin ich in die SPD eingetreten und 2017 zur Vorsitzenden des SPD Ortsvereines Negast-Steinhagen gewählt worden. Seit 2019 bin ich in der Gemeindevertretung Jakobsdorf aktiv. Seit April 2019 bin ich Vorsitzende des Kreisverbandes SPD Vorpommern-Rügen.

3. Welches ist das größte Problem im Wahlkreis und warum?

Die Zukunft der maritimen Wirtschaft ist für Stralsund eine große Herausforderung. Viele Jobs und Familien hängen an unserer Werft, so dass es dort einer langfristigen Perspektive bedarf, sicher auch mit ganz neuen Ideen. Wohnen in Stralsund – in der Innenstadt besonders – ist zu teuer, sozialer Wohnungsbau ist notwendig. Eine weitere Herausforderung ist der unzumutbare Verkehr in der Stadt, besonders der Altstadt. Eine barrierefreie und autofreie Innenstadt würde enorm zur Steigerung der Lebensqualität beitragen. Stralsund braucht ein modernes Verkehrskonzept.

4. Welches Projekt und/oder welche Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie als Landtagsmitglied fördern? Warum?

Die Zusammenarbeit von digitalen jungen Unternehmen und Werkstätten wie dem Makerport mit lokalen Unternehmen, der Verwaltung sowie der Hochschule finde ich eine super spannende Entwicklung, die Stralsund fit macht für das 21. Jahrhundert. Der geplante Campus IC 3 ist ein tolles Projekt. Die Digitalisierung ist neben dem Tourismus der Wirtschaftszweig für Vorpommern. Weiterhin ist mir der Ausbau und die Weiterentwicklung von Stadtteil-/Nachbarschaftszentren in den einzelnen Stadtteilen wichtig.

5. Welcher negativen Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie entgegenwirken? Wie?

Ich möchte unseren jungen Leuten eine Perspektive aufzeigen, damit sie nach Schule, Ausbildung oder Studium hierbleiben: mit genügend Jugend-/Nachbarschaftszentren, mit einem Mindestlohn von 12 Euro, mit der Förderung von Start-ups, mit bezahlbarem Wohnungen auch in einer Innenstadt und der Möglichkeit, später ein eigenes Haus zu bauen. Ich möchte, dass alles da ist, damit jeder sein Leben in unserer schönen Hansestadt verbringen kann: angefangen bei Kindern und Eltern (Betreuung und Schule) über die Belange von jungen Leuten (Freizeitangebote und Ausbildung) bis zu guten Arbeitsplätzen, florierender Wirtschaft, ausreichend medizinischer Versorgung für alle sowie Angebote für ein gutes Leben im Alter! Ich möchte, dass alle Stralsunder sagen: „Stralsund – ein Leben lang“.

6. Welches Thema muss auf landespolitischer Ebene schnellstmöglich angepackt werden?

Die Bedarfe unserer Kinder und Jugendlichen sind für mich das A und O, das reicht von Kita über Schule bis zur Berufsschule. Das heißt kostenloses Mittagessen in den Kitas und Schulen, den Personalschlüssel in den Kitas verbessern, Ausstattung der Schulen landesweit auf das Niveau des 21. Jahrhunderts, Umstrukturierung des Lehramtsstudiums für fittere Lehrer/-innen.

Der Wahlkreis 26 Der Wahlkreis 26 umfasst die Stadtteile Altstadt, Knieper Vorstadt, Tribseer, Franken und Grünhufe der Hansestadt Stralsund. Neun Direktkandidaten treten zur Landtagswahl 2021 im Wahlkreis 26 an: Beatrix Hegenkötter (SPD), Bert Obereiner (AfD), Ann Christin von Allwörden (CDU), Sebastian Lange (Linke), Anett Kindler (Grüne), Ralf Klingschat (FDP), Friedrich Smyra (Piraten), Ronny Poge (die Basis) und Michael Philippen als Einzelbewerber.

Von wbk