Stralsund

Name: Friedrich Smyra

Alter: 37

Wohnort: Stralsund

Beruf: Pflegehelfer

Familienstand: in einer Beziehung

Hobby: Videospiele (von Atari bis PS5), Formel Sport, Fotografie, Filme und Fussball

1. Warum treten Sie zur Landtagswahl an?

In den vergangenen Jahren zeigt sich immer wieder, dass die etablierten Parteien mit Problemen nicht zurechtkommen und die Menschen zu spät oder gar nicht in ihre Überlegungen und Planungen einbeziehen. Um das zu ändern, kandidiere ich selbst und dass bei den Piraten, weil ich der Piratenpartei vertraue. Die Politik wird hauptsächlich durch die etablierten Parteien gestaltet, ich möchte mich dafür einsetzen, dass öfter und regelmäßig die Bevölkerung direkt beteiligt wird.

2. Welche politische Erfahrung können Sie vorweisen?

Seit 2009 bin ich aktives Mitglied bei den Piraten in Mecklenburg-Vorpommern, von 2014 bis 2019 war ich aktives Mitglied der Bürgerschaft in Stralsund. Derzeit arbeite ich in der Pflege. Dadurch sind mir viele Probleme direkt bekannt. Diese möchte ich nun auch politisch angehen.

3. Welches ist das größte Problem im Wahlkreis und warum?

Der Niedergang des Schiffbau auf der Stralsunder Werft, die miserablen Arbeitsbedingungen in der Pflege und der teilweise schlechte ÖPNV im Landkreis (ohne Auto geht nichts).

4. Welches Projekt/welche Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie als Landtagsmitglied fördern? Warum?

Den Ausbau des ÖPNV, die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken, den Ausbau der Bahnstrecken Stralsund-Rostock und Stralsund-Berlin (Berliner Nordbahn) auf zwei Gleise. Auch muss sich in den Bereichen Bildung und Pflege eine Menge tun. Mir persönlich ist auch der Erhalt des Industriedenkmals Lokschuppen in Stralsund ein Anliegen.

5. Welcher negativen Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie entgegenwirken? Wie?

Wie wir in der Corona Pandemie festgestellt haben, waren die Privatisierungen der Krankenhäuser nachteilig. Wir Piraten sind und waren schon immer für eine Rekommunalisierung der Krankenhäuser. Das will und möchte ich voranbringen. Das Land muss in der Lage sein, ohne Gewinnansprüche auf pandemische Notsituationen angemessen zu reagieren. Während der Pandemie haben die Kliniken im Land teilweise Stellen abgebaut und Stationen geschlossen. Genau das Gegenteil wäre notwendig gewesen, deswegen werde ich mich dafür einsetzen, dass die Kliniken im Land wieder kommunalisiert und umfassend saniert und erneuert werden.

6. Welches Thema muss auf landespolitischer Ebene schnellstmöglich angepackt werden?

Die Werften müssen schnellstmöglich in den Besitz des Landes übergehen und mit alternativen Konzept neu aufgestellt werden. Wir Piraten sind für Übernahme der Werften in Landesbesitz (schon x-mal aus Steuermitteln bezahlt) und Konversion in umweltverträgliche und zukunftsweisende Produktion, keine Produktion von Rüstungsgütern für kriegsführende Staaten.

Piraten lehnen die Amazon-Ansiedlungen ab. Amazon mit dem Konzept des Billiglohnes, der Steuervermeidung und der Zerstörung von Gewerbe- und Handelsbetrieben sorgt für Altersarmut, Belastung der Sozialhaushalte der Kommunen und ist volkswirtschaftlich schädlich.

MV hat schon jetzt viele Betriebe, z.B. im Leiharbeitsbereich, die weit unterhalb der Tariflöhne zahlen. Wenn MV nicht für Jahrzehnte als Billiglohngebiet in Mitteleuropa sozial verelenden soll, muss jetzt gegengesteuert werden.

Der Wahlkreis 26 Der Wahlkreis 26 umfasst die Stadtteile Altstadt, Knieper Vorstadt, Tribseer, Franken und Grünhufe der Hansestadt Stralsund. Neun Direktkandidaten treten zur Landtagswahl 2021 im Wahlkreis 26 an: Beatrix Hegenkötter (SPD), Bert Obereiner (AfD), Ann Christin von Allwörden (CDU), Sebastian Lange (LINKE), Anett Kindler (GRÜNE), Ralf Klingschat (FDP), Friedrich Smyra (PIRATEN), Ronny Poge (DieBasis) und Michael Philippen als Einzelbewerber.

Von wbk