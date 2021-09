Stralsund

Name: Michael Philippen

Alter: 53

Wohnort: Stralsund

Beruf: Maler

Familienstand: in einer Beziehung lebend

Hobby: alles rund um den Sport

1. Warum treten Sie zur Landtagswahl an?

Meiner Bewerbung ging ein längerer Prozess voraus. Ich wurde immer wieder angesprochen es zu versuchen unsere schöne Hansestadt in Schwerin zu vertreten. Dann habe ich mich mit Freunden ausgetauscht und wir sehen eine gute Chance es zu schaffen. In Schwerin will ich mich für unsere Region einsetzen und dafür sorgen, dass Stralsund und Vorpommern nicht mehr das fünfte Rad am Wagen ist.

2. Welche politische Erfahrung können Sie vorweisen?

Ich bin seit dem Jahr 2004 in der Fraktion Bürger für Stralsund, Mitglied der Stralsunder Bürgerschaft. Seit dem Jahr 2009 als Fraktionsvorsitzender. Ebenfalls habe ich seit der Gebietsreform 2011 ein Mandat im Kreistag Vorpommern-Rügen. Hier bin ich der stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

3. Welches ist das größte Problem im Wahlkreis und warum?

Es gibt viele Probleme in unserem Wahlkreis. Das wichtigste und größte ist zurzeit sicherlich alles was mit der Bildung und den Schulen zu tun hat. Seit vielen Jahrzehnten wird es in Schwerin versäumt, der Ausbildung unserer Kinder die höchste Priorität zu geben. Der Lehrermangel ist nur ein Punkt davon. Aber sicherlich einer der wichtigsten.

4. Welches Projekt/welche Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie als Landtagsmitglied fördern? Warum?

Sich heute schon einzelne Projekte rauszupicken wäre sicherlich anmaßend. Aber alles was mit Bildung und lebenswerten Rahmenbedingungen für unsere Bürger zu tun hat steht ganz weit vorne. Aber auch die Unterstützung des Sports und vor allem des Ehrenamtes dürfen nicht vergessen werden. Das sind meine Projekte weil sie mir ganz wichtig sind.

5. Welcher negativen Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie entgegenwirken? Wie?

In meinem Wahlkreis gibt es aus meiner Sicht nicht so viel negatives. Unsere Stadt entwickelt sich toll und da heißt es immer dranzubleiben. Das was negativ besetzt ist, kann man fast nur auf Bundes- bzw. Landesebene klären. Dazu gehört für mich auf jeden Fall alles was mit Bildung zusammengehört. Was nützt es, wenn die Stadt Stralsund alle Schulen saniert bzw. neu baut und das Land ist nicht in der Lage für ausreichend Lehrer zu sorgen. Dieses ist nicht negativ, sondern ein Skandal.

6. Welches Thema muss auf landespolitischer Ebene schnellstmöglich angepackt werden?

Auf jeden Fall die Bildung. Man muss aufhören alles in den Schulen schön zu reden und immer so weitermachen. Vielleicht wäre es der richtige Weg, dass Bildung zur Bundessache wird. Das heißt, dass in ganz Deutschland dieselben Lehrpläne gelten und das ein Abitur aus Bayern nicht mehr wert ist als eines aus MV. Auch in der Baugesetzgebung müsste einiges geändert werden. Es muss weniger bürokratische Hürden geben, damit zum Beispiel sozialer Wohnungsbau schnell umgesetzt wird und er nicht durch ausufernde Bürokratie immer teurer wird. Und eine Ehrenamtskarte schaffen, welche wirklich eine Ehrenamtskarte ist.

Der Wahlkreis 26 Der Wahlkreis 26 umfasst die Stadtteile Altstadt, Knieper Vorstadt, Tribseer, Franken und Grünhufe der Hansestadt Stralsund. Neun Direktkandidaten treten zur Landtagswahl 2021 im Wahlkreis 26 an: Beatrix Hegenkötter (SPD), Bert Obereiner (AfD), Ann Christin von Allwörden (CDU), Sebastian Lange (LINKE), Anett Kindler (GRÜNE), Ralf Klingschat (FDP), Friedrich Smyra (PIRATEN), Ronny Poge (DieBasis) und Michael Philippen als Einzelbewerber.

Von wbk