Stralsund

Name: Ralf Klingschat

Alter: 54

Wohnort: Stralsund

Beruf: selbständiger Kaufmann im Einzelhandel

Familienstand: ledig

Hobby: Sport (Gewichtheben, Fußball, Fitness)

1. Warum treten Sie zur Landtagswahl an?

Ich bin einer von hier, in Stralsund geboren, meine Ausbildung gemacht, eine Firma gegründet und engagiere mich im Sport und kommunalpolitisch. Dadurch kenne ich die Menschen gut und möchte mich im Landtag für sie einsetzen. Dabei treibt mich vor allem an, dass unser Landtag zu wenig die Vielfalt unseres Bundeslandes widerspiegelt. Bestimmte Teile der Gesellschaft haben dort kaum eine Stimme.

2. Welche politische Erfahrung können Sie vorweisen?

Mitglied der FDP seit 2002, über viele Jahre und seit diesem Jahr wieder stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes Stralsund, seit 2019 Mitglied der Bürgerschaft und stellvertretender Vorsitzender des Sportausschusses.

3. Welches ist das größte Problem im Wahlkreis und warum?

Die Möglichkeiten des Standortes Stralsund werden nicht ausreichend genutzt, um neue Unternehmen und damit Arbeitsplätze zu schaffen. Besonders die Hochschule bietet viel Potential. Gut ausgebildete, junge Fachkräfte sehen aber in Stralsund kaum wirtschaftliche Zukunftsperspektiven, obwohl sie unsere Region attraktiv und lebenswert finden.

4. Welches Projekt/welche Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie als Landtagsmitglied fördern? Warum?

Ich möchte Kooperationen zwischen Schulen und Akteuren aus Sport und Kultur fördern. Sport, wie auch das Erlernen eines Musikinstrumentes prägen die Persönlichkeiten unserer Schülerinnen und Schüler in punkto Zielorientiertheit, Teamgeist, Willensstärke, Selbstständigkeit und macht sie leistungsfähiger in der Schule und auf ihrem Weg ins Leben.

5. Welcher negativen Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie entgegenwirken? Wie?

Wir müssen Innenstädte neu denken. Die Zentren wurden jahrzehntelang durch den Einzelhandel geprägt. Coronabedingt hat sich die Verlagerung zum Online-Handel drastisch verschärft. Dazu kommen mehr und mehr Lieferkettenprobleme. In Zukunft wird es darauf ankommen, die Innenstädte insgesamt so zu entwickeln und zu prägen, dass auch weiterhin Handel möglich sein wird. Urbanität, Vielfältigkeit, attraktive Laufwege, Pop up Shops, viele kleine Veranstaltungen/Abendmärkte, statt weniger große, mobile Kinderbetreuung, Grillplätze, attraktive und zugleich betriebskostenarme, umweltfreundliche Erreichbarkeit mit wasserstoffangetriebenen Verkehrsmittel/Seilbahnen mit Park & Ride usw. Solche neuen Konzepte will ich unterstützen und fördern.

6. Welches Thema muss auf landespolitischer Ebene schnellstmöglich angepackt werden?

Über Entbürokratisierung, schnellere Genehmigungsverfahren, weniger Regulierung und damit mehr Handlungsspielraum dort, wo Entscheidungen getroffen werden müssen und den Turbo in der Digitalisierung darf nicht mehr so viel geredet, sondern „gemacht“ und umgesetzt werden. Ein weiteres Problem, über das zu wenig gesprochen wird: Ein erheblicher Teil unserer Unternehmen entstanden in den 1990er Jahren. 30 Jahre später haben wir ein Nachfolgeproblem. Ebenso möchte kaum noch jemand einen Handwerks- oder Sozialberuf erlernen. Schule muss schnellstens mit der Aufnahme von neuen Lerninhalten und Projekten unsere Jugend in dieser Hinsicht besser sensibilisieren. Zum Beispiel: Was bedeutet Unternehmertum, berufliche Orientierungshilfe, praktische Fertigkeiten.

Der Wahlkreis 26 Der Wahlkreis 26 umfasst die Stadtteile Altstadt, Knieper Vorstadt, Tribseer, Franken und Grünhufe der Hansestadt Stralsund. Neun Direktkandidaten treten zur Landtagswahl 2021 im Wahlkreis 26 an: Beatrix Hegenkötter (SPD), Bert Obereiner (AfD), Ann Christin von Allwörden (CDU), Sebastian Lange (LINKE), Anett Kindler (GRÜNE), Ralf Klingschat (FDP), Friedrich Smyra (PIRATEN), Ronny Poge (DieBasis) und Michael Philippen als Einzelbewerber.

Von wbk