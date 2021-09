Stralsund

Name: Ronny Poge

Alter: 57

Wohnort: Stralsund

Beruf: Meister für Landtechnik

Familienstand: verheiratet

Hobby: Angeln

1. Warum treten Sie zur Landtagswahl an?

Ich habe festgestellt, dass immer mehr Probleme in unserem Land auftreten, die eigentlich nicht notwendig wären. Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt. Die Gewinne kommen leider nicht bei allen Menschen an. Ich möchte mich für eine gerechtere Verteilung des Reichtums in unserer Gesellschaft einsetzen. Es kann nicht sein, dass Kinder und Rentner in Armut leben.

2. Welche politische Erfahrung können Sie vorweisen?

Ich war zwar immer politisch interessiert, jedoch noch nie in einer Partei aktiv. Dafür fehlte mir die Zeit, da ich mich seit vielen Jahren ehrenamtlich in gemeinnützigen Vereinen engagiere.

3. Welches ist das größte Problem im Wahlkreis und warum?

Die Ereignisse in den letzten eineinhalb Jahren führten zu einer Spaltung zwischen den Menschen. Grund dafür ist der Druck, der auf die Menschen ausgeübt wird. In erster Linie muss dafür gesorgt werden, dass die Menschen wieder achtsamer miteinander umgehen, da viele unter dieser Spaltung leiden. Es muss mehr öffentliche Diskussionen über die momentanen Probleme in der Gesellschaft geben, bei denen sich die Menschen wieder näher kommen. Über viele Themen wird einseitig berichtet und andere Meinungen werden nicht zugelassen.

4. Welches Projekt/welche Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie als Landtagsmitglied fördern? Warum?

Die Säulen unserer Gesellschaft sind die Wirtschaft und das Ehrenamt. Nirgendwo in unserer Gesellschaft engagieren sich so viele Menschen wie in gemeinnützigen Vereinen. Diese Menschen brauchen mehr Unterstützung. Dafür gibt es mehrere Projekte, dessen Ausführung die Textzeilenvorgabe nicht zulässt. Die mittelständige Wirtschaft, bietet durch die Steuern, die finanzielle Grundlage für die Förderung der Gemeinnützigkeit, schafft Arbeitsplätze, bildet Lehrlinge aus und erhält Handwerkstraditionen. Deshalb muss der Mittelstand gestärkt werden. Von Großkonzernen die hier Milliarden erwirtschaften und ihre Steuern im Ausland zahlen haben wir nichts.

5. Welcher negativen Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie entgegenwirken? Wie?

Durch die jahrelange Dominanz der CDU, aufgrund des Wahlkreises der Bundeskanzlerin, haben sich hier Strukturen fundamentisiert von denen nur bestimmte Gruppen profitieren. Das möchte ich ändern und Chancengleichheit für alle schaffen. Mit unserer neuen Partei dieBasis wollen wir Einfluss auf die kommunale Politik nehmen und gegen „Parteienfilz“ und Kungelei vorgehen.

6. Welches Thema muss auf landespolitischer Ebene schnellstmöglich angepackt werden?

Die noch vorhandenen Naturflächen müssen unbedingt erhalten bleiben und dürfen nicht durch weitere Bebauung vernichtet werden. Mecklenburg-Vorpommern lebt vom Tourismus. Deshalb ist der Schutz der Natur hier besonders wichtig. Mehr Verkehr durch noch mehr Urlauber würde unserem Land schaden.

Der Wahlkreis 26 Der Wahlkreis 26 umfasst die Stadtteile Altstadt, Knieper Vorstadt, Tribseer, Franken und Grünhufe der Hansestadt Stralsund. Neun Direktkandidaten treten zur Landtagswahl 2021 im Wahlkreis 26 an: Beatrix Hegenkötter (SPD), Bert Obereiner (AfD), Ann Christin von Allwörden (CDU), Sebastian Lange (LINKE), Anett Kindler (GRÜNE), Ralf Klingschat (FDP), Friedrich Smyra (PIRATEN), Ronny Poge (DieBasis) und Michael Philippen als Einzelbewerber.

