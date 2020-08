Klausdorf

Eine Vorführstunde in moderner Landschaft und das mit Ackerbau und Viehzucht, bekam Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth ( SPD) letzten Freitag geboten. Auf Einladung der beiden Bauernverbände Nordvorpommern und Rügen schaute er sich in landwirtschaftlichen Betrieben um, bei APV in Samtens und im Betrieb der Familie Heß in Klausdorf. Und der Landrat war vorbereitet, er kam mit festem Schuhwerk.

Richtig zur Sache ging es dann bei einer Diskussionsrunde in der Klausdorfer Halle. Hier, wo schon Einwohnerversammlungen abgehalten wurden, packten nun die Landwirte ihre Sorgen auf den Tisch.

2075 kein Ackerland mehr da?

Etwas, was die Bauern seit Jahren umtreibt, ist der Verlust an Fläche. Ob Streifen an Gewässern oder Alleen, ob Areale, die für Ausgleichsmaßnahmen oder Bauvorhaben vorgesehen sind, für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung bleibt immer weniger. „Ich habe gelesen, dass es 2075 keinen Acker mehr gibt, wenn alles so weiterläuft wie bisher“, sagte Manfred Möller von APV aus Samtens. Johann Rieve vom Landwirtschaftsbetrieb in Muuks benannte ein anderes Problem. „Die BVVG verpachtet nur noch für vier oder fünf Jahre. Das geht für uns gar nicht. Ein Bauer braucht langfristige Verträge, um auch investieren zu können. Alles andere läuft nur auf die Ausbeutung der Fläche hinaus“, das habe mit Nachhaltigkeit nichts zu tun.

„Wir sind von der Baumaßnahme B96n betroffen. Am Anfang hieß es, das kriegen wir schon alles hin trotz Ausgleichsflächen. Und jetzt geht es richtig los, das heißt, eine Fläche nach der anderen geht weg“, hieß es von der Rüganer Bauern-Front.

Schäfer arbeitet unter Mindestlohn

Schäfer Ingo Stoll aus Landsdorf berichtete, dass er mit seinem eigentlichen Handwerk als Schäfer 6,35 Euro in der Stunde verdiene, also weit unter Mindestlohn. „Deshalb habe ich mir ein zweites Standbein aufgebaut. Ich beweide mit meinen Schafen auch Fremdflächen, zum Beispiel den Rasen in Solarparks. Jetzt gibt es die Ansage von der Unteren Naturschutzbehörde, dass wir erst ab 1. Juni auf diese Flächen dürfen.“

Hinzu käme, dass es für die Bewirtschaftung der Fläche mittels Mähen mehr Punkte im Natur-Ausgleichprogramm gibt als fürs Beweiden mit Schafen. „Da weiß ich doch jetzt schon, dass es keine neuen Anlagen geben wird, die ich bewirtschaften kann“, ärgert sich der Schäfer und fragt sich, auf welcher wissenschaftlichen Basis das alles passiert. Zumal das mit Naturschutz nichts zu tun habe.

Halbherziger Alleenschutz in der Kritik

Mit fast gelungener Abstandsregelung: Landrat Stefan Kerth (Mitte) im Gespräch mit Bauern des Landkreises, links im Bild Johann Rieve aus Muuks, rechts Dr. Manfred Möller von APV aus Samtens. Quelle: Ines Sommer

Entscheidungen der Unteren Naturschutzbehörde, also eine Abteilung von Kerths Kreisverwaltung, werden von den Bauern an diesem Nachmittag ständig hinterfragt. „Ich verstehe Ihren Unmut, und Sie haben Recht, Entscheidungen müssen mit Augenmaß getroffen werden, da ist natürlich auch Fingerspitzengefühl gefragt. Das geht vielleicht manchmal verloren“, gesteht Stefan Kerth und schiebt hinterher: „Aber wir haben unseren rechtlichen Rahmen, wir können ja nicht Recht beugen. Und wenn Sie schon mal verklagt wurden, sind Sie umso vorsichtiger, dass nichts anfechtbar ist.“ Dennoch versprach der Landrat, sich noch mal mit den Umwelt-Fachleuten zusammen zu setzen.

Wussten Sie schon... ... dass ein Hektar Raps etwa 7 Tonnen Kohlendioxid bindet und 4,5 Tonnen Sauerstoff freisetzt? Bei Kartoffeln auf einem Hektar sieht die Bilanz so aus: 11 Tonnen CO2 gebunden und 7 Tonnen Sauerstoff erzeugt. ... dass ein Hektar Zwischenfrucht 3,5 Tonnen Kohlendioxid bindet und 2 Tonnen Sauerstoff freisetzt? Noch besser ist die Ausbeute bei einem Hektar Rüben: Hier werden 21 Tonnen CO2 gebunden und 14 Tonnen Sauerstoff an die Umwelt abgegeben (Quelle: Bauernverband).

Und da kann er dann gleich noch ein Problem ansprechen. „Es geht mir um den Alleenschutzstreifen. Der wird auf der Straßenseite von der Straßenmeisterei geschnitten und gepflegt. Doch was ist mit der anderen Seite. Ich darf da nicht ranfahren, denn die Bäume liegen im Schutzstreifen. Dabei wachsen die Äste da bis sonst wohin“, schildert Johann Rieve seine Sorge.

Ulrike Böttcher, Landwirtin aus Lauterbach und zugleich Vorsitzende des Bauernverbandes Rügen, ergänzt: „Wir kennen das Problem auch aus dem Raum Putbus. Wenn man nur eine Seite ausästet, leidet die Statik des Baumes, das wird irgendwann zum Problem. Deshalb habe ich mehrfach schon gesagt: Man kann nicht nur Bäume pflanzen, es muss auch Geld da sein für die Pflege.“ Macht man das nicht, rächt sich das später mit viel höheren Ausgaben, so die Landwirtin. „Außerdem habe ich im Alleenschutzgesetz nachgeguckt. Da steht nichts von einer nur straßenseitigen Pflege. Also heißt das für mich: Beide Seiten sind auszuästen.“

Wie das die Fachbehörde sieht, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall dürfte der Finanzdruck schon eine Rolle spielen...

Ernte-Bereisung beginnt in Samtens

Zuvor schauten sich Landrat Kerth und Vertreter der Bauernverbände am frühen Morgen in Samtens um. Der dortige Betrieb APV stellte sich vor. Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Manfred Möller und seine Kollegen berichteten über die Ernte, die in puncto Getreide in den letzten Zügen liegt. In Klausdorf, zweite Station der Bereisung, sind die Mähdrescher schon wieder heimgekehrt, das Getreide ist vom Halm. „Wir haben uns auch die Technik und den Kuhstall angeguckt, damit der Landrat einen Eindruck von der Arbeit unserer Landwirte bekommt“, sagt Christian Ehlers, Geschäftsführer des Bauernverbandes Nordvorpommern. Die Führung von Torben Uhrbrook vom Heß-Hof sei sehr interessant gewesen.

In einem waren sich alle Beteiligten einig: Es ist gut, dass sich der Landrat auch mal für die Sorgen der Milch- und Ackerbauern interessiert.

Von Ines Sommer