Landwirte legen Verkehr in Stralsund lahm

Landwirte aus dem gesamten Landkreis haben sich Mittwochnachmittag an einem bundesweiten Flashmob beteiligt und dabei den Verkehr in Stralsund teilweise zum Stehen gebracht. Aus dem Kreisgebiet Vorpommern-Rügen kamen knapp 150 Teilnehmer, wie der Rügener Landwirt Rüdiger Wessel sagte. Er war selbst auch in Stralsund. „Stolz bin ich darüber, dass rund 50 Leute von der Insel mit ihren Traktoren und Lkws dabei waren. Sie haben sich in Samtens getroffen und sind von dort über den Stralsunder Busbahnhof und Landratsamt bis zum Strelapark gefahren“, sagt er. Eine halbe Stunde lang leuchteten dort ihre Rundumleuchten und Warnblinkanlagen. „Wir wollen uns mit dieser Aktion mit den Landwirten in Holland solidarisieren, die heute gegen die Agrarpolitik in ihrem Land protestieren“, sagt er.

Aufruf über Facebook

In MV hatte für diese Protestaktion die Initiative „Land schafft Verbindung – MV“ auf ihrer Facebookseite aufgerufen. „Mitmachen ist ganz einfach: Verabredet Euch zu zwei bis fünf Schleppern an gut sichtbaren öffentlichen Parkplätzen und fahrt diese zu 16.30 Uhr an. Dort bleibt Ihr stehen und schaltet eine halbe Stunde Eure Warnleuchten an. Danach fahrt Ihr wieder nach Hause“, lautete dort die Anleitung für die Landwirte.

Doch die Aktion war für sie nicht um 17 Uhr beendet. „Polizisten notierten sich von jedem Teilnehmer die persönlichen Daten und kontrollierten die Führerscheine“, so Rüdiger Wessel. Wie eine Sprecherin der Stralsunder Polizei mitteilte, habe sich der Flashmob kurz vor 18 Uhr wieder aufgelöst.

Auch in Wolgast und in der Schweriner Regionen fanden sich Bauern zu Protestaktionen zusammen.

