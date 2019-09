Volkshochschule öffnet Türen in der Nacht

Stralsund

Ganz schön was los, nachts in der Volkshochschule. Am Freitagabend zog es zahlreiche Besucher zur ersten Langen Nacht der Volkshochschulen an den Tribseer Damm. Die Mitarbeiter der verschiedenen Standorte hatten dort ein vielfältiges Angebot zusammen gestellt und vorbereitet, um den Gästen viele Einblicke in ihre tägliche Arbeit zu gewähren.

„Wir waren schon beim Salsa-Kurs“, verrät die Stralsunderin Lydia Nobis, die gemeinsam mit ihrer Freundin Beatrice Kasch vorbei schaute. „Weil wir endlich mal die Räumlichkeiten kennenlernen wollten und man heute wirklich einen guten Überblick über das vielfältige Angebot der Kurse bekommt“, sagt Lydia Nobis und Beatrice Kasch ergänzt: „Wir überlegen nach diesem Abend, ob wir einfach mal einen Kochkurs hier besuchen.“

So wie den beiden Frauen ging es vielen Gästen an dem Abend. Sie hatten die Chance , an einem Sprachmarathon teilzunehmen und so einen Eindruck von sechs Sprachen zu bekommen: Chinesisch, Japanisch, Arabisch, Spanisch, Schwedisch und Französisch. Ein paar Türen weiter duftete es aus der Küche nach Köstlichkeiten, die zum Probieren angeboten wurden, konnte man dem Fotoclub Stralsund über die Schulter schauen oder sich in den Fluren die Ausstellung „100 Jahre VHS“ ansehen...

In einem anderen Raum probierten sich Andreea und Maria Pavel gerade daran, einen Kranich zu falten. Voller Stolz präsentierten die Mädchen ihre hübschen Exemplare Mama Nicoletta. Die gebürtige Rumänin unterrichtet an der Volkshochschule Englisch und nutzte in der Langen Nacht die Chance, „mich einmal umzuschauen, weil man das ansonsten alles gar nicht so mitbekommt, was angeboten wird.“

Und so waren vor allem die Kreativkurse sehr begehrt. „Ich wollte schon immer mal probieren, ob ich mit Aquarell gut klarkomme“, sagt etwa Ines Baresel. Die Stralsunderin probierte sich bei Kerstin Krüger aus, die in Stralsund und Ribnitz-Damgarten an der VHS Aquarell- und Acrylkurse anbietet. „Weil es mir selbst viel Spaß macht und ich diese Freude gern weitergeben möchte“, sagt sie. Was man aus Naturmaterialien alles so zaubern kann, das gab es gleich in mehreren Räumen zu entdecken. Angefangen vom maritimen Schmuck, bei dem tatsächlich Fischhaut verarbeitet wird oder der Floristik, bei der schon mal langsam in Richtung Weihnachten geschielt wurde bis hin zum historischen Handwerk, das Nicole Wohlatz vorstellte. Sie gibt in Bergen Kurse, bei denen sich alles um Wikingerstricken und Nadelbinden dreht.

Gut besucht waren an diesem Abend auch die Tanz- und Bewegungskurse. Da ließen so einige ihre Hüften kreisen und probierten sich in Salsa und Merengue. Und wem das zu viel Aufregung war, der zog sich einfach in die S(ch)nack-Stube zurück und plauderte mit den anderen Besuchern und ließ die Stimmung auf sich wirken.

„Wir waren sehr gespannt, wie diese Veranstaltung angenommen wird“, sagt Sabine Koppe, Leiterin der Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen. „Wir freuen uns wirklich riesig, dass so viele Leute diesen Abend nutzen, um gezielt bei uns vorbei zu schauen.“

Von Miriam Weber