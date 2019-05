Langendorf

Die weißen Transporter mit dem rot-blauen Logo MSG kennen viele vom Sehen, doch nur wenige wissen, dass sich hinter diesen drei Buchstaben eine Erfolgsgeschichte verbirgt. Seit 25 Jahren ist die Montage- und Service GmbH aus Langendorf Teil einer florierenden vorpommerschen Wirtschaft.

Fachmann für Heizung, Sanitär und Klima

Die Montage und Wartung von Heizung- und Klimaanlagen, der Bau von Kühlhäusern, aber auch das Spektrum der Sanitärinstallationen bei privaten Kunden gehören zum täglichen Brot des Unternehmens. Aber auch große Bauvorhaben wie von 1998 bis 2001 die Sanierung von Wohnblöcken, der Neubau der BfA und Arbeiten an der Rügenbrücke stehen in der Unternehmens-Chronik.

Ingo Caspar (58) leitet die Firma MSG. Quelle: Ines Sommer

„Allerdings: Auf unser Geld für das Jahrhundert-Bauwerk warten wir noch heute“, stellt Ingo Caspar ganz trocken fest. Der MSG-Geschäftsführer erklärt auch, warum „Wir haben dort als Subunternehmer für eine italienische Firma gearbeitet. Die öffentliche Hand sagt, das Geld wurde ordnungsgemäß überwiesen, nur ist es bei uns nie angekommen.“ Auf den Klageweg wollten sich die Langendorfer nicht einlassen. Also habe man das Minus als Lehrgeld abgehakt...

Das sind Erlebnisse, auf die Ingo Caspar natürlich gern verzichtet hätte. „Ich hatte da wirklich so manche schlaflose Nacht“, gesteht der heute 58-Jährige. Und Prokuristin Anke Berwitz schiebt hinterher: „Und trotzdem haben unsere Mitarbeiter immer ihren Lohn bekommen. Ich glaube, ein einziges Mal hatten wir mal zwei Tage Verzug.“

MSG ging aus der TGA hervor

Anke Berwitz und Ingo Caspar sind quasi Aktivisten der ersten Stunde. Die Stralsunderin und der Krönnewitzer waren wie viele andere Kollegen aus der Branche einst bei der Stralsunder Firma TGA beschäftigt. „Ich habe bei der Technischen Gebäudeausrüstung meine Lehre gemacht und bin dann an Ingos Seite geblieben“, sagt die 45-Jährige. Nicht ohne Stolz berichtet sie, dass die Zahl der Mitarbeiter immer zwischen 16 und 18 konstant blieb. Bis heute.

Die 45-jährige Prokuristin Anke Berwitz ist von Anfang an dabei. Quelle: Ines Sommer

Ab 1991 wurden aus der TGA an der Greifswalder Chaussee mit einst 500 Mitarbeitern schrittweise verschiedene Tochterfirmen ausgegliedert. Eine davon war schließlich 1994 TGA Service. „Das sehen wir als Geburtsstunde unserer Firma, denn 1996 haben wir nur noch mal den Namen geändert“, so Ingo Caspar, damals noch Prokurist unter zwei anderen Gesellschaftern. Erst mit dem Umzug ins Gewerbegebiet nach Langendorf übernahm Caspar ganz das Steuer.

„Wir haben im März 2005 den Bauantrag für einen Neubau gestellt, im November wurde unser Firmensitz eingeweiht. Und danach lief es richtig gut“, erinnert sich der MSG-Chef. Mittlerweile sind elf Monteure zwischen Ribnitz und Rügen, aber auch bis hin nach Usedom im Einsatz. Vier von ihnen sind Regelungstechniker, sieben sind Gas-Wasser-Installateure. Zum Fuhrpark zählen elf Transporter und zwei Pkw. Und den braucht man auch, denn immerhin betreut MSG zwischen 800 und 900 Großkunden. Nicht zu vergessen die privaten Haushalte, die sich auf rund 2000 summieren.

25 Jahre mit guten und kniffligen Phasen – wie kriegt man das gebacken? „Ich denke, wir haben uns als zuverlässiger Partner etabliert. Was man verspricht, muss man halten. Und wenn Fehler passieren, muss man die auch selbst gerade biegen. Und das gilt auch für die kleinen Kunden, also Öming und Öping. Deshalb fahren wir ja auch seit 1991 den Bereitschaftsdienst.“ Und noch etwas ist für Caspar wichtig: „Wenn man gut verdient, muss man was für schlechtere Zeiten zur Seite legen und sparen. Denn in miesen Zeiten hat man zu tun zu überleben. Ja, manche sagen, ich bin geizig. Vielleicht bin ich das auch, aber ich habe nach den satten Neunzigern genug Kollegen in die Pleite treiben sehen...“

Unternehmensnachfolge ist gesichert

Im Gegensatz zu anderen Handwerksbetrieben ist die Nachfolge bei MSG gesichert. Denn einer der drei Caspar-Söhne tritt in die Fußstapfen des Papas. „Ich war als Ferienarbeiter bei MSG, habe meine Lehre gemacht, war als Monteur unterwegs, und jetzt mache ich die Meisterschule“, sagt Andreas Caspar. Auch in Büroarbeit und Kaufmännisches wird der 30-Jährige, der in Pantelitz wohnt, als Prokurist schon mal eingebunden. „Wir bereiten den Übergang ganz in Ruhe und vernünftig vor“, sieht es der Senior-Chef ganz locker.

Andreas Caspar (30) soll die Firma mal übernehmen, ist jetzt schon Prokurist. Quelle: Ines Sommer

Kurz vor den Feierlichkeiten zum 25. Firmenjubiläum möchte Ingo Caspar nicht nur allen Kunden, sondern auch seinen Mitarbeitern und deren Familien danken. „Ich weiß, die letzten fünf Jahre waren ganz schön stressig.“ Deshalb soll unbedingt bald wieder Zeit sein für Grillerchen, Bowlen oder Wildschwein-Essen.

Firma MSG aus Langendorf bei Stralsund Quelle: Ines Sommer

Ines Sommer