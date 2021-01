Stralsund

Der Silvesterspaziergang führte Jacqueline Sass und Paul Jäger mit ihren Kindern Mia und Lilli am Donnerstagabend gegen 19 Uhr über den Neuen Markt. Die Stralsunder Familie hatte sich auf den Weg gemacht, um der Ursache des von Oberbürgermeister Alexander Badrow für Silvester angekündigten Lichts am Himmel über Stralsund nachzugehen. Die sieben grünen Strahlen, die vom Kirchturm bis zu 40 Kilometer weit leuchten sollten, hatten sie zur Marienkirche geführt. Mia und Lilli fanden den Strahlenkranz um den Kirchturm richtig toll.

Auch ihre Eltern waren sich einig: Das hat die Stadt schön vorbereitet. „Mir gefällt es gut. Es hat so ein bisschen was vom Zingster Laserspektakel Lichtertanz der Elemente", sagte Jacqueline Sass. Ihr Partner war sich ebenfalls sicher: „Eine gute Alternative, wenn es wegen Corona schon kein richtiges Feuerwerk geben darf." Und dann wurde für die beiden Mädchen auf dem Neuen Markt noch ordentlich mit Knallerbsen geknallt.

Anzeige

Mutmacher sollen Seelen der Menschen erreichen

Für Christoph Lehnert, Pastor von St. Marien, sendeten die grünen Laserstrahlen vom Kirchturm vor allem ein Licht der Ermutigung über Stralsund und weit ins Land hinaus. Bereits im November hatten der Kirchengemeinderat und die Stadtverwaltung gemeinsam überlegt, wie sich unter den Einschränkungen der Pandemiebekämpfung Zeichen der Hoffnung für die Stralsunder setzen lasse. Der violett leuchtende Stern unter der Turmkuppel war so eine Idee, die schon in der Adventszeit umgesetzt worden war.

Jacqueline Sass und Paul Jäger waren mit ihren Kindern Mia und Lilli am Silvesterabend dem Laserlicht vom Kirchturm St. Marien gefolgt und am Neuen Markt fündig geworden. Quelle: Jörg Mattern

„Das Echo darauf war für mich überwältigend“, sagt Christoph Lehnert und berichtet davon, wie er angesprochen worden ist, von Menschen, die der Stern auf dem Weg zur Arbeit oder durch die Stadt begleitet habe. „Genauso wurde auch der grüne Laserstrahl als Zeichen der Zuversicht in die Zukunft angenommen“, sagt der Pastor. „Vor allem habe er erfahren, dass die Stralsunder die Bemühungen der Stadtverwaltung positiv erlebt haben. „Im Rathaus hat man sich gerade in schwierigen Zeiten darum gekümmert, mit diesen Mutmachern die Seele der Menschen zu erreichen.“

Polizei spricht von ruhigem Silvester

Ein kurzes, aber buntes Feuerwerk flackerte dann um null Uhr aber doch noch unter dem wolkenverhangenen Himmel der Hansestadt auf und versuchte dem Stern aus Laserstrahlen Konkurrenz zu machen. Der Nieselregen hatte nahezu zeitgleich aufgehört. Den ganzen Abend über hatte der Donner von Kananonenschlägen in den Neubaugebieten am Stadtrand bereits davon gezeugt, dass die Freunde der Pyrotechnik auch in Corona-Zeiten und trotz des Verkaufsverbots für Feuerwerksartikel noch über ausreichend Vorräte verfügten, um das neue Jahr traditionell mit Schall und Rauch zu begrüßen.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insgesamt sprach die Polizei jedoch von einer ruhigen Silvesternacht am Strelasund. Streifenwagen mussten meist zu Ruhestörungen wegen Partylärms aus Wohnungen und beim Böllern auf der Straße ausrücken. Wie es am Neujahrsmorgen aus dem Polizeihauptrevier hieß, seien jedoch noch zwei Verstöße gegen das Kontaktverbot zum Schutz vor Ansteckungen mit dem Coronavirus registriert worden. Im Heinrich-Heine-Ring hatten Unbekannte den Briefkasten eines Kurierdienstes vermutlich mit einem Böller gesprengt. Die darin befindliche Post wurden teilweise beschädigt. Intakte Postsendungen wurden durch Beamte des Polizeihauptreviers den jeweiligen Empfängern zugestellt bzw. an die Absender zurück übergeben.

Stralsunder Neujahrsbaby kam erst am Mittag

Aus der Leitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen meldeten die vier Mitarbeiter der Silvesternachtschicht ebenfalls einen ruhigen Dienst. Nur einmal habe die Stralsunder Berufsfeuerwehr ausrücken müssen, weil sich in Knieper West im Hochhaus am Heinrich-Heine-Ring ein Rauchmelder lautstark bemerkbar gemacht hatte, ohne, dass es jedoch gebrannt habe, hieß es aus der Leitstelle.

Zu diesem ruhigen Jahreswechsel passte es dann auch, dass sich sogar das Neujahrsbaby im Kreißsaal des Hanseklinikums Zeit ließ, auf die Welt zu kommen. Um 12.09 Uhr am Freitagmittag war es dann soweit, als Liam Gordienko seinen ersten Schrei tat. Der Kleine, der künftig in Negast zu Hause ist, war bei der Geburt 50 Zentimeter groß und wog 3130 Gramm. Liam ist der zweite Sohn von Julia Gordienko. Maxim, der Bruder des Neujahrsbabys ist knapp vier Jahre älter.

Hebamme Michelle Urban (v.l.) mit Julia Gordienko (31) und ihrem Sohn Liam, der 1.1.2021 um 12.09 Uhr geboren wurde. Quelle: Christian Roedel

Mama Julia ist übrigens hart im Nehmen, denn am Silvestertag hat sie noch acht Stunden gearbeitet, um als kaufmännische Betriebsleiterin im Familienunternehmen den Jahresabschluss zu machen. Knapp vier Stunden nach der Geburt konnte Julia Gordienko gestern wieder nach Hause gehen. „Es ist bei der Geburt alles vorbildlich gelaufen“, sagte Hebamme Michelle Urban.

Von Jörg Mattern und Christian Rödel