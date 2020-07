Laufabzeichen ablegen: Am 12. August ist in Stralsund Ausdauer gefragt

Stralsund

Sport treiben ist auch in Corona-Zeiten möglich. Die Lauf- und Walking-Gruppe des SV Hanse-Klinikums Stralsund organisiert für den 12. August zum 14. Mal eine Veranstaltung zur Abnahme des Lauf- und Walking-Abzeichens des Deutschen Leichtathletik Verbandes. Der Startschuss fällt um 19 Uhr im Stadion der Freundschaft.

„Wir haben für die Veranstaltung ein inzwischen bestätigtes Hygienekonzept erstellt, um das Laufabzeichen auch unter Corona-Bedingungen erfolgreich ablegen zu können“, sagt Petra Verhoeven von der LuW-Gruppe. Bestandteile dieses Konzepts sind unter anderem: Die Anmeldung der Teilnehmer erfolgt online.

Es kommt auf das Durchhalten an

Jeder Sportler erhält eine individuelle Wasserflasche, offene Becher sind nicht gestattet. Zudem sind die Umkleideräume nicht geöffnet, die Toiletten können genutzt werden. Beim Laufen ist auf ausreichenden Abstand zu achten. Die innere Bahn muss für Überholer frei bleiben. Zuschauer sind zu dieser Veranstaltung nicht erlaubt, Betreuer für Kinder und Jugendliche hingegen schon.

Ziel der Teilnehmer ist es, möglichst lange in Bewegung zu bleiben. Das Tempo und die Anzahl der Stadionrunden sind beliebig. So kann das Abzeichen der Stufe 1 des DLV‐ Laufabzeichens von jedem gesundem Erwachsenen, Jugendlichen oder auch Kind erworben werden. Diese Stufe gibt es bereits für 15 Minuten Laufen ohne Pause. Die nächsten Stufen werden für 30, 60, 90 oder 120 ausdauernde Minuten verliehen.

Urkunden und Abzeichen für die Ausdauersportler

Für die (Nordic) Walker bietet der DLV die Stufen 1 bis 3 an. Dafür müssen 30, 60 oder 120 Minuten am Stück gewalkt werden. Wer bereits in den Vorjahren ein Abzeichen erworben hat, sollte es zum Eintragen der Wiederholung mitbringen.

Die Startgebühr beträgt einen Euro. Hierin sind eine Flasche Wasser und die Urkunde enthalten. Die Laufabzeichen können wieder gegen eine kleine Gebühr bestellt werden. Interessenten können das Abzeichen in Form eines kleinen Aufnähers, ähnlich wie beim „Seepferdchen“, bekommen. Der Patch hat etwa vier Zentimeter Durchmesser. Es ist aber auch möglich, eine kleine Anstecknadel zu bekommen.

Anmeldung bitte per E-Mail

Lauf- und Walkingsportler melden sich für den Erwerb des Abzeichens per E-Mail unter info@laufgruppe‐stralsund.de an. Dabei bitte Namen, Vornamen, Jahrgang und Verein sowie die Angabe der Lauf‐ oder Walkingstufe mit eintragen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Ablegen des DLV‐ Laufabzeichens gibt es im Internet unter www.laufgruppe-stralsund.de.

Von Jörg Mattern