Lauter Knall – dann Stromausfall: Stromdiebe lösen Großeinsatz in Stralsund aus

Stralsund

Großeinsatz in Knieper West: Am Mittwochabend mussten Polizei, Rettungskräfte, Feuerwehr und der Havariedienst ausrücken. Der Grund: Vermutlich hatten sich Stromdiebe an einem Stromkasten zu schaffen gemacht. Es gab einen Knall – und dann saßen die Anwohner wegen Stromausfalls im Dunkeln, teilt die Polizeiinspektion Stralsund mit.

Der Elektriker vor Ort bestätigte, dass jemand am Stromkasten gewerkelt haben muss, was zum Stromausfall führte. Die Anwohner bestätigten, dass in einer Wohnung zwei Tage zuvor der Strom abgestellt wurde.

Weil ein Anwohner die Tür nicht öffnete und der Verdacht der Hilflosigkeit bestand, wurde die Wohnungstür von der Feuerwehr geöffnet. Darin war aber nicht der Nachbar, sondern zwei Männer, die sich weder in hilfloser Lage befanden, noch einen rechtmäßigen Aufenthalt vorweisen konnten.

Die Polizei verwies sie der Wohnung und stellte die Wohnungsschlüssel sicher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, wegen des Verdachts der Entziehung elektrischer Energie, aufgenommen.

Von oz