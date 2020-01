Stralsund

In der Hansestadt startet am Montag, 3. Februar, offiziell ein katholisches Hilfsangebot für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. 70 Ehrenamtliche der „Lazarusdienste Stralsund“ werden künftig Menschen unterstützen, die von einer schweren Krankheit, dem Tod eines Angehörigen oder anderen seelischen Belastungen betroffen sind.

Die Lazarusdienste sind eine Kooperation der katholischen Kirchengemeinde Stralsund mit dem Caritas-Hospizdienst und dem Erzbistum Berlin, zu dem Vorpommern gehört. Sie unterstützen alle Hilfesuchenden unabhängig von Religion oder Weltanschauung. Die Lazarusdienste sind täglich von 8 bis 22 Uhr telefonisch erreichbar unter 03831/4639230.

Die Mitarbeiter hören zu und begleiten Betroffene auch in der Sterbestunde von Angehörigen. Zudem vermittelten sie professionelle Beratung zu Vorsorgemöglichkeiten wie Patienten- und Betreuungsverfügungen und zu Nachlassverfahren. Die Ehrenamtlichen werden vom Caritas-Hospizdienst fortgebildet und begleitet.

Lesen Sie auch:

Stralsund, Demmin und Rügen gründen Deutschlands größte Pfarrei

Halleluja! Vorpommerns Katholiken feierten Gründung der neuen Pfarrei St. Otto

Papst Franziskus beruft eine Frau in die Vatikan-Regierung

Von EPD/OZ