Leere Großstadt wegen Corona: So fühlt sich ein Stralsunder beim Berlin-Besuch

Berlin ist immer eine Reise wert. Erst am Wochenende war ich dort. Der erste Ausflug in die Hauptstadt seit dem Lockdown war ein echtes Erlebnis. Berlin war verhältnismäßig leer. Vermutlich entdecken die Großstädter gerade das Landleben wieder. Davon jedenfalls zeugte der Stau in Richtung Ostsee.

Die Außenplätze der Cafés waren trotzdem voll. Das Cocktail-Trinken an der Spree machte trotzdem Spaß. Weniger angenehm waren hingegen die S- und U-Bahnfahrten. Dort gilt wie bei uns eine Maskenpflicht. Für Maskenverweigerer kann es in Berlin richtig teuer werden. So gilt dort ein Bußgeld von 50 bis 500 Euro für „Oben-Ohne-Fahrten“ – bei uns sind es 20 Euro.

Tagsüber halten sich die Bahnfahrenden an die Pflicht. Doch desto später der Abend, desto weniger Menschen tragen Maske. Nachts handelt es sich bei den meisten Verweigerern um angetrunkene Jugendliche. Doch auch diese sind lernfähig, wie dieses Beispiel zeigt: Ich musste in der U8 in die Armbeuge niesen. Sogar meine Brille beschlug, wegen meiner Maske. Prompt reagierte eine Gruppe Halbstarker darauf. Sie tranken ihr Bier aus – und bedeckten anschließend Mund- und Nase.

Von Kay Steinke