Legendäre „Stadtkoppel“ in Stralsund vereint bald Kita und Seniorenhaus

Doppelschlag am Freitagnachmittag in der Barther Straße 58 in Stralsund: Richtfest und Einweihung zugleich wurden hier groß gefeiert. Und dazu hatten Bauunternehmer Matthias Gabel von Multibau Preetz und seine Frau Egle als künftige Nutzerin auch allen Grund. Nach nur achteinhalb Monaten Bauzeit ist das Gelände der Stadtkoppel nicht mehr wieder zu erkennen. 3,8 Millionen Euro werden hier investiert.

So wurden dort, wo einst Heizhaus und Saal-Anbau standen, zwei Neubauten hochgezogen, die nun im Rohbau fertig sind. Die Gäste des Richtfestes durften gestern schon mal durch die neuen Räume stiefeln.

Im Dreigeschosser hinter der Stadtkoppel-Villa können ab August 2020 Senioren wohnen. 16 Wohneinheiten entstehen hier, immer mit der Möglichkeit, sich vom benachbarten Pflegedienst mit betreuen zu lassen.

Ambulante Tagespflege mit 25 Plätzen

Der zweite Neubau beherbergt zwei ambulant betreute Senioren-Wohngemeinschaften mit insgesamt 24 Plätzen und eine Tagespflege mit 25 Plätzen. „Wir wollen hier einen altersgerechten Wohnkomplex errichten, der die verschiedenen Bedarfe älterer Menschen berücksichtigt. Es muss ja nicht gleich das Pflegeheim sein. Mit der Kombination aus betreuten Wohnformen und der Tagespflege ermöglichen wir trotz steigendem Hilfebedarf bei den älteren Menschen ein selbst bestimmtes Leben“, findet Egly Gabel. Sie ist Chefin der „Pflege und Wohnen an der Stadtkoppel GmbH“, und die ist Hauptnutzer des Areals.

In dem Neubau sind ab Sommer 2020 Betreutes Wohnen und Tagespflege untergebracht. Quelle: Ines Sommer

Gleich nebenan dann die Einweihung. Die 1907 gebaute Villa, bei den Stralsundern die eigentliche „ Stadtkoppel“, wurde in den letzten Monaten vom Keller bis zum Dach umfassend saniert und strahlt als neuer Hingucker. Wer die Möglichkeit nutzte und bei einer Führung durch die Etage wandelte, hat gestaunt, was aus der jahrelang leer stehenden Ruine geworden ist. Nur Teile der aufgearbeiteten Treppenstufen, Handläufe und Dachbalken erinnert an das Alte, das Geschichtsträchtige in diesem Haus.

In die ehemalige Tanzgaststätte „ Stadtkoppel“ zieht nun auf der einen Seite ein ambulanter Pflegedienst ein. „Auf der anderen Seite eröffnet bald eine Kita“, verrät uns Egle Gabel. Dazu wird demnächst die NaKita GmbH gegründet, die sich dann hier einmieten will.

Naturkindergarten bald in der „ Stadtkoppel “

Entstehen soll nämlich eine naturpädagogische und intergenerative Einrichtung, ausgerichtet auf 15 Plätze für Mädchen und Jungen im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung. „Den ganzen Tag draußen spielen und die Natur entdecken – das ist das Ziel, und was eignet sich da besser als der gleich gegenüberliegende Stadtwald. Wir streben außerdem eine Kooperation mit dem Zoo an. Darüber hinaus gibt es einen großen Garten, in dem wir gemeinsam mit den Kindern anbauen, ernten, aber auch toben können“, sagt Daniela Müller. Die Neu-Stralsunderin ist gerade dabei, die GmbH zu gründen.

Zur Galerie Richtfest für die Neubauten, Einweihung für die 1907 gebaute Villa

Und natürlich möchte die Kita auch engen Kontakt zu den Bewohnern der Senioren-Einrichtungen halten. Unternehmungen und gemeinsame Feste sind da nur zwei Ideen von vielen. Kurz nach der Eröffnung schaute sich Daniela Müller gemeinsam mit anderen Gäste schon mal ihre Kita-Räume an, die sich im linken Flügel der alten „ Stadtkoppel“ befinden.

Bauleiter und Investor Gabel dankt Firmen

Investor und Bauunternehmer Matthias Gabel. Quelle: Ines Sommer

„Ob die Planer oder Ami-Bau, die Firmen Engelbrecht, Grabowski & Prehn oder Krüger und Wiebki oder eben meine Jungs von Multibau Preetz – alle haben auf dieser Baustelle richtig rangeklotzt und geschuftet. Sonst wären wir nie so weit, wie wir heute sind“, freut sich Matthias Gabel und strahlt. „Dafür will ich den Maurern, Zimmerleuten, Elektrikern, Heizungsbauern und Fußbodenlegern heute danken“, sagt der 43-Jährige mit Blick aus Büfett.

Und als Dachdeckermeister Andreas Schmidt dann endlich mit dem Trinkspruch rausrückte, das Glas geleert und entsprechend hart aufgeschlagen war, gab es noch mal ordentlich Applaus –und der offizielle Teil war beendet. Die Bauleute konnten endlich feiern. Da gab es übrigens nicht nur Hochprozentiges, sondern auch Kultur, und für die sorgte die Prohner Blasmusik.

