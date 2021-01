Rostock

Thomas Winkelmann (38) gewann Titel als Deutscher Meister, Europa- und Vizeweltmeister. Der Triathlet würde gerne noch beim Ironman in Hawaii antreten und will mit 80 Jahren noch Sport treiben. Sein Hauptberuf ist weniger spektakulär: Der Rostocker arbeitet als Sportlehrer an der Evangelischen Schule in Dettmannsdorf ( Landkreis Vorpommern-Rügen). Winkelmann ist einer von rund 1300 Seiteneinsteigern in MV, jeder neunte Lehrer hat kein abgeschlossenes Lehramtsstudium.

Leistungssportler Winkelmann absolvierte eine Tourismusausbildung, bildete sich zum Betriebswirt weiter und arbeitete schließlich als Trainer im Leistungssport. Als sein Vertrag auslief, gab ihm eine Bekannte den Tipp, es doch mal an einer Schule zu versuchen. „Ruck, zuck – und ich war im öffentlichen Dienst“, sagt Winkelmann. Seine Lehrer-Karriere begann an der Grundschule in Rostock-Evershagen.

Anzeige

Tipps vom 70-jährigen Mentor

„Zum Glück hatte ich beim Start einen guten Mentor“, sagt Winkelmann. Ein 70 Jahre alter pensionierter Lehrer gab ihm praktische Tipps, was er besser machen könnte, damit es vor der Klasse läuft. Als der Vertrag an der Schule nach einem Jahr endete, suchte er sich eine neue. Schließlich arbeitete er an drei Rostocker Schulen gleichzeitig, jeweils mit reduzierter Stundenzahl. Winkelmann unterrichtete nicht nur Sport, sondern auch Physik an einer Förderschule.

Thomas Winkelmann (38,) Lehrer an der Evangelischen Schule in Dettmansdorf, unterrichtet Sport und Berufsorientierung. Er ist Klassenlehrer einer achten Klasse. Quelle: Martin Börner

„Ich hatte nie das Gefühl, Lehrer zweiter Klasse zu sein“, sagt der Triathlet. Er fühlt sich akzeptiert, „Leistung setzt sich durch“. Weil ihm die staatlichen Schulen nur immer befristet einstellen wollten, wechselte er vor sechs Jahren an die Freie Schule nach Dettmannsdorf.

Schulleiterin Martha-Daniela Queren hält große Stücke auf ihn. Das fehlende Studium sei kein Problem, dafür bringe er viel Lebenserfahrung mit. „Die gesunde Mischung macht’s“, sagt Queren.

Von den 50 Lehrern an der Schule sind sechs Quereinsteiger, zwei davon ohne Uni-Abschluss. Neben Winkelmann ist das ein Tischlermeister, der Arbeit/Wirtschaft/Technik unterrichtet.

Spagat zwischen Burnout und Weiterbildung

Fünf Jahre lang erwarb Winkelmann die nötige Qualifikation, um als Lehrer anerkannt zu werden, belegte am Wochenende und in den Ferien Kurse beim Institut für Qualitätsentwicklung MV. Manches, was er dort lernte, half ihm weiter, anderes eher nicht.

Ausbildung der Unis in der Kritik Jeder dritte Bewerber auf eine offene Lehrer-Stelle in MV ist ein Seiteneinsteiger ohne abgeschlossenes Lehramtsstudium. Nach jahrelanger Kritik, weil Seitensteiger teils ohne pädagogische Ausbildung unterrichten, reformiert MV die Lehrerausbildung. Für Seiteneinsteiger soll es künftig ein Referendariat geben. Jörg Seifert, Vorsitzender des Philologenverbands MV, fordert eine stärker praxisnahe Ausbildung an den Universitäten. Laut einer aktuellen Studie schließen in MV nur 17 bis 33 Prozent der Lehramtstudierenden ihr Studium ab. Dabei würden sie dringend gebraucht: Bis 2030 geht die Hälfte der heutigen Lehrer in Rente.

Im November bekam er endlich die ersehnte Anerkennung als vollwertiger Lehrer. „Der ständige Spagat zwischen Burnout und Weiterbildung ist endlich vorbei“, sagt er. Der Rostocker musste sich ja auch um seine Frau und die gemeinsamen zwei Kinder kümmern und wollte auch den Sport nicht vernachlässigen. Er sah es als Wettkampf, dabei gilt: „Aufgeben ist keine Option.“

Plötzlich Lehrerin in Stralsund : „Das erste Jahr war hart“

Kathrin Ullmann (39) wurde ebenfalls aus Zufall Lehrerin. Die Stralsunderin erfuhr von einer Freundin, dass eine Gesamtschule in der Hansestadt Lehrkräfte für Sonderpädagogik sucht. Zwei Tage später saß sie beim Schulleiter zum Vorstellungsgespräch. Kurz darauf stand die studierte Germanistin und Erziehungswissenschaftlerin erstmals vor einer Klasse, parallel dazu absolvierte sie einen Einführungskurs. „Das erste Jahr war hart“, sagt sie. Viele geben wegen der Doppelbelastung auf. Ullmann hielt durch, auch weil die anderen Lehrer und die Schulleitung sie unterstützten.

Mehr lesen:

Seitdem sind viereinhalb Jahre vergangen und sie ist noch immer überzeugt, an ihrer Schule – der Integrierten Gesamtschule Grünthal – ihren Traumberuf gefunden zu haben. Den sie am liebsten bis zur Rente ausüben würde. Den Praxisschock, den viele Lehramtsstudenten und Seiteneinsteiger am Anfang erleben, hatte die Sonderpädagogin nicht. Die Mutter von drei Kindern arbeitete nach dem Bachelor-Studium zehn Jahre lang in der Jugendhilfe und als Schulsozialarbeiterin. Die Berufserfahrung hilft ihr bei der Arbeit mit verhaltensauffälligen und benachteiligten Schülern.

Seiteneinsteigerin Kathrin Ullmann vor ihrer Stralsunder Schule: „Wir sind nicht der Notnagel, für den uns manche halten.“ Quelle: Stefan Sauer

„Wir sind nicht der Notnagel, für den uns manche halten“, kritisiert Kathrin Ullmann eines der Vorurteile, die Seiteneinsteiger-Lehrer zu hören bekommen. Die 39-Jährige engagiert sich in einer Fachgruppe für Seiteneinsteiger der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Dort berichten ihr Kollegen regelmäßig von fehlender Anerkennung und Ablehnung im Lehrerkollegium, bei Eltern und Schulleitern. „Es gibt Kollegen, die reden in der Schule nicht über ihren Hintergrund als Seiteneinsteiger“, sagt die Stralsunderin.

Die Ungleichbehandlung schlägt sich auch bei der Bezahlung nieder. Sie wird zwei Gehaltsgruppen niedriger als Nicht-Seiteneinsteiger eingestuft. Während etwa ein regulär ausgebildeter Lehrer nach einigen Jahren Berufserfahrung in Stufe drei rund 4600 Euro brutto (2700 netto) verdient, sind es bei Seiteneinsteigern in der gleichen Stufe etwa 4000 Euro brutto (2500 netto).

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kathrin Ullmann hat noch einige Jahre bis zur Anerkennung als offiziell vollwertige Lehrerin vor sich. Gleichzeitig überlegt sie, sich um einen der neuen Referendariatsplätze für Seiteneinsteiger zu bewerben, die das Land jetzt erstmals anbieten will. Es sei ihr wichtig, sich weiterzuqualifizieren und den formal vollwertigen Abschluss zu bekommen. Dafür hätten sie und die anderen Seiteneinsteiger in MV ja schließlich jahrelang gekämpft.

Von Gerald Kleine Wördemann